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    Червиченко: «Абсолютно не понял, зачем «Спартак» купил Ханни»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал покупку красно-белыми 27-летнего полузащитника Софьяна Ханни.

    – Есть ли у вас понимание того, зачем «Спартаку» Ханни?

    – Абсолютно не понял. Единственное, что я знаю, Ханни выступал за «Андерлехт», когда их вперед ногами вынес «Ростов». Ханни своей игрой тогда нам не запомнился и, видимо, это и есть его класс. Я в целом не пойму, зачем «Спартак» их накупает, когда можно было бы как в свое время «Зенит» вложить деньги в одного топового игрока (как с Халком или Витселем). Но тут вопрос очень простой – пользу извлекает не клуб, а те, кто кружат вокруг него.

    Экс-игрок «Андерлехта» перешел в московский клуб за 8 миллионов евро. Годовая зарплата алжирца составит 2 миллиона.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.02.2018 17:35
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 февраля 2018, 23:26

      Чья это корова мычит.. Сколько непонятных игроков пришло в Спартак при этой корове.. А ведь время было совсем другое. Сейчас мы вынуждены искать усиление среди тех, кто не является звездами. Ну, увидим, как это получится, шансы невелика, Но они есть.. в отличие от времен Червя, будь он проклят.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 февраля 2018, 23:47

      у всех клубов есть какая-то трансферная жизнь - Червиченко только о Спартаке болеет...ощущение - из Бомбардира ему специально звонят и просят какое-нибудь гумно про Спартак сказать...

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      Рейтинг: +387

      Vizual 2 февраля 2018, 23:38

      Так ты никогда и не понимал в футболе))

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 2 февраля 2018, 22:52

      Когда Червь сказал, что нужно обязательно продать Промеса, он сразу обозначил себя как Коммерса.. И ни какие покупки на усиление (победу) его не интересуют.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 2 февраля 2018, 22:14

      а кто этот чевиченко ? и почему ему должно быть понятно ?

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 2 февраля 2018, 21:54

      КЛОУН!!!!!

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 2 февраля 2018, 20:46

      Ему лишь бы обосрать,мерзкий типок.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 февраля 2018, 19:55

      Червиченко-это ложка дёгтя которая есть в бочке каждой команды. И у Зенита есть Орлов, тот еще клоун. Правда играют они разные роли для своих команд - один хороший полицейский, а другой плохой. Но кроме информационного мусора и неурядицы, ничего хорошего эти вещатели к сожалению не несут.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 2 февраля 2018, 19:54

      Какая то скотская у него натура.

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      Рейтинг: +5882

      Павелий 2 февраля 2018, 19:54

      Никак не может смириться, что он ни в клубе, ни около него. А такую ряху надо кормить, причём обильно. Вот и ноет, что денег на еду не хватает.

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