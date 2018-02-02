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  • Червиченко: «Абсолютно не понял, зачем «Спартак» купил Ханни»

Червиченко: «Абсолютно не понял, зачем «Спартак» купил Ханни»

2 февраля 2018, 17:35
41

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал покупку красно-белыми 27-летнего полузащитника Софьяна Ханни.

– Есть ли у вас понимание того, зачем «Спартаку» Ханни?

– Абсолютно не понял. Единственное, что я знаю, Ханни выступал за «Андерлехт», когда их вперед ногами вынес «Ростов». Ханни своей игрой тогда нам не запомнился и, видимо, это и есть его класс. Я в целом не пойму, зачем «Спартак» их накупает, когда можно было бы как в свое время «Зенит» вложить деньги в одного топового игрока (как с Халком или Витселем). Но тут вопрос очень простой – пользу извлекает не клуб, а те, кто кружат вокруг него.

Экс-игрок «Андерлехта» перешел в московский клуб за 8 миллионов евро. Годовая зарплата алжирца составит 2 миллиона.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян Червиченко Андрей
Комментарии (41)
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PUZIAKA
1517582347
Червь прописался в офисе бомбардира и его мнение спрашивают по каждой новости? Как же он достал!
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Алекc
1517582520
Абсолютно не понимаю тоже, зачем тебя вообще спрашивают про футбол?!
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BANNIKOV1970
1517582539
тебе не зачем понимать,ты своё отпонимал в своё время
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alexivanof197
1517582661
чтоб тебе игрой ответить
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mialkov
1517583056
Твое время прошло! Так что, не думай (это тебе вредно) и не поливай грязью...
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VVK13
1517583460
Андрей Червиченко Человек, которого ненавидят более-менее все спартаковские фанаты, появился в клубе в 2000 году – тогда ему было 33 года. этим все сказано Милан Йович, Магомед Адиев, Анатолий Балалуев, Алешандре, Александр Белозеров, Отари Хизанейшвили, Никола Джошевски, Жерар Мукунку, Аднан Гушо, Предраг Ристович, Игор Стаменовски, Кахабер Мжаванадзе, Славко Матич, Лоуренс Аджей, Горан Мазнов, Фло Эссьен, Мойзес, Александр Селкич, Валерии Абрамидзе, Самуэль Огунсанья, Марсело Да Силва, Роберт Скарлетт, Абдельила Баги, Луизао, Андре Диас, Роберт, Де Соуза Гин, Саболч Шафар, Рикардо Руссо, Вадим Карлащук, Горан Тробок, Даниэль Хрман, Срджан Станич и это еще не все кого припер в клуб, я больше половины из них даже не помню и он говорит что спартак пылесос итальянского неликвида?
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AlfavitЪ
1517588277
А какое твое собачье дело? Понимай, зачему Володька сбрил усы.
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AlfavitЪ
1517588313
А тебе какое дело?
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Ахимас Вельде
1517588951
Снова выполз, давно не вонял, я уж обрадовался, может он на рыбалку поехал.
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СШГЭС
1517590238
Что-то тут запахло падалью.
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