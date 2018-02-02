Червиченко: «Абсолютно не понял, зачем «Спартак» купил Ханни»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал покупку красно-белыми 27-летнего полузащитника Софьяна Ханни.

– Есть ли у вас понимание того, зачем «Спартаку» Ханни?

– Абсолютно не понял. Единственное, что я знаю, Ханни выступал за «Андерлехт», когда их вперед ногами вынес «Ростов». Ханни своей игрой тогда нам не запомнился и, видимо, это и есть его класс. Я в целом не пойму, зачем «Спартак» их накупает, когда можно было бы как в свое время «Зенит» вложить деньги в одного топового игрока (как с Халком или Витселем). Но тут вопрос очень простой – пользу извлекает не клуб, а те, кто кружат вокруг него.

Экс-игрок «Андерлехта» перешел в московский клуб за 8 миллионов евро. Годовая зарплата алжирца составит 2 миллиона.