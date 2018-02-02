Червиченко: «Абсолютно не понял, зачем «Спартак» купил Ханни»

Чья это корова мычит.. Сколько непонятных игроков пришло в Спартак при этой корове.. А ведь время было совсем другое. Сейчас мы вынуждены искать усиление среди тех, кто не является звездами. Ну, увидим, как это получится, шансы невелика, Но они есть.. в отличие от времен Червя, будь он проклят.
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал покупку красно-белыми 27-летнего полузащитника Софьяна Ханни.
– Есть ли у вас понимание того, зачем «Спартаку» Ханни?
– Абсолютно не понял. Единственное, что я знаю, Ханни выступал за «Андерлехт», когда их вперед ногами вынес «Ростов». Ханни своей игрой тогда нам не запомнился и, видимо, это и есть его класс. Я в целом не пойму, зачем «Спартак» их накупает, когда можно было бы как в свое время «Зенит» вложить деньги в одного топового игрока (как с Халком или Витселем). Но тут вопрос очень простой – пользу извлекает не клуб, а те, кто кружат вокруг него.
Экс-игрок «Андерлехта» перешел в московский клуб за 8 миллионов евро. Годовая зарплата алжирца составит 2 миллиона.