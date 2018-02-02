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    Муса: «Занять первое место в РФПЛ – вполне реально для ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сказал, что его команда может выиграть чемпионскую гонку РФПЛ.

    Сколько мячей намерен забить до окончания сезона? Конкретной цели не ставлю, но хотелось бы как можно больше. Чтобы ЦСКА как можно чаще побеждал и в итоге занял первое или второе место в чемпионате России. Не вижу здесь ничего невозможного, это вполне реально!» – сказал нигериец.

    Напомним, 25-летний форвард вернулся в московский клуб на правах аренды у «Лестера». Муса проведет в ЦСКА остаток сезона.

    В первой половине сезона он забил два гола и отдал три результативные передачи в семи матчах всех турниров.

    Ранее экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий назвал возвращение Мусы супертрансфером.

    Источник: Бобсоккер

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    02.02.2018 17:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 февраля 2018, 21:36

      еще ничего не сыграл,а разговоров за 2 дня как у Ыкспэрта...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 февраля 2018, 20:27

      какой же крутой этот паяц только с трапа спустился и понесло я я я мы да мы да мы всех тут ууууу делаем Варежку лучше бы закрыл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 2 февраля 2018, 19:59

      А что он должен сказать?? Нет не может... каждый игрок и болельщик топит за свой клуб, это норма

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 2 февраля 2018, 19:47

      ага...ну ясно....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 2 февраля 2018, 19:41

      Сомневаюсь, что Краснодар готов заплатить за Шатова 6 лямов. А вот взять в аренду - это самое то. Выиграют все. Шатов будет иметь возможность доказать, что его списывать рано. Краснодар серьезно усилится в конце сезона. Зенит подтвердит цену на Шатова для последующей продажи. Вот и вся кухня.

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 2 февраля 2018, 19:16

      Пока не играл
      Нюх потерял

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 февраля 2018, 18:20

      Все реально, надо только работать и играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 18:18

      Уверенности ему не занимать.

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 2 февраля 2018, 18:12

      Первое место только одно. Но на него 100% рассчитывают и Зенит, и Спартак, да Локомотив не согласен уступать. Как вы там все поместитесь?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 февраля 2018, 17:56

      да при всем желании чемпионами они не станут

      4
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