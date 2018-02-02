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  • Муса: «Занять первое место в РФПЛ – вполне реально для ЦСКА»

Муса: «Занять первое место в РФПЛ – вполне реально для ЦСКА»

2 февраля 2018, 17:13
12

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сказал, что его команда может выиграть чемпионскую гонку РФПЛ.

Сколько мячей намерен забить до окончания сезона? Конкретной цели не ставлю, но хотелось бы как можно больше. Чтобы ЦСКА как можно чаще побеждал и в итоге занял первое или второе место в чемпионате России. Не вижу здесь ничего невозможного, это вполне реально!» – сказал нигериец.

Напомним, 25-летний форвард вернулся в московский клуб на правах аренды у «Лестера». Муса проведет в ЦСКА остаток сезона.

В первой половине сезона он забил два гола и отдал три результативные передачи в семи матчах всех турниров.

Ранее экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий назвал возвращение Мусы супертрансфером.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (12)
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Чикомас
1517581131
Для начала, покажи что сейчас можешь. И тогда, все сразу поймут, есть у нас шанс или нет...
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серега кашин
1517583375
да при всем желании чемпионами они не станут
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kella
1517584375
Первое место только одно. Но на него 100% рассчитывают и Зенит, и Спартак, да Локомотив не согласен уступать. Как вы там все поместитесь?
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zigbert
1517584709
Уверенности ему не занимать.
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directorpg
1517584806
Все реально, надо только работать и играть
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subbotaspartak
1517588205
Пока не играл Нюх потерял
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Spartak 777
1517590027
ага...ну ясно....
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Розарио Агро
1517590795
А что он должен сказать?? Нет не может... каждый игрок и болельщик топит за свой клуб, это норма
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Полная Канистра
1517592468
какой же крутой этот паяц только с трапа спустился и понесло я я я мы да мы да мы всех тут ууууу делаем Варежку лучше бы закрыл
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koli4ka
1517596592
еще ничего не сыграл,а разговоров за 2 дня как у Ыкспэрта...
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