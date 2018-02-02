Муса: «Занять первое место в РФПЛ – вполне реально для ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сказал, что его команда может выиграть чемпионскую гонку РФПЛ.

Сколько мячей намерен забить до окончания сезона? Конкретной цели не ставлю, но хотелось бы как можно больше. Чтобы ЦСКА как можно чаще побеждал и в итоге занял первое или второе место в чемпионате России. Не вижу здесь ничего невозможного, это вполне реально!» – сказал нигериец.

Напомним, 25-летний форвард вернулся в московский клуб на правах аренды у «Лестера». Муса проведет в ЦСКА остаток сезона.

В первой половине сезона он забил два гола и отдал три результативные передачи в семи матчах всех турниров.

Ранее экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий назвал возвращение Мусы супертрансфером.