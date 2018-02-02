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    Марез снова пропустил тренировку. Вчера «Лестер» оштрафовал его на 200 тысяч

    Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез пропустил очередную тренировку, сообщило Sky Sports.

    Форвард сборной Алжира отсутствовал на вчерашнем занятии «лис», за что получил штраф размером 200 тысяч фунтов.

    Действия 26-летнего игрока рассматриваются как протест за нежелание клуба отпустить его в «Манчестер Сити». Ранее в ответ на предложение «горожан» в размере 65 миллионов «Лестер» повысил стоимость до 95.

    Марез в нынешнем сезоне забил девять мячей и отдал девять голевых передач в 27 встречах всех турниров.

    После 25 туров английской Премьер-лиги команда Клода Пюэля занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    02.02.2018 13:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 18:37

      ну раз переход не получился сейчас то зачем свой характер показывать нужно ждать и работать до лета а то вообще на лавку посадят и летом покупателей не найдется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 февраля 2018, 17:59

      таких игроков за такое надо дисквалифицировать на годик другой и сразу начнут выполнять соглашения которые сами подписывали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 февраля 2018, 17:51

      Как-то по детски ! Если ты профессионал , так будь им до конца !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Zigagurt 2 февраля 2018, 17:34

      Гондон алжирский

      -1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 февраля 2018, 15:41

      На равном месте потерял 200к

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 15:05

      Не конструктивно со стороны Мареза,ведь штрафы будут продолжаться.Может одумается.

      4
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      Рейтинг: +210

      Кутах 2 февраля 2018, 15:00

      Может себе позволить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 февраля 2018, 14:57

      дорого выходной выходит

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 февраля 2018, 14:40

      95 млн... За что?... За 65 с радостью бы отдали, а тут тупо удержание игрока. Если футболист достаточно умный и видит, что игроков там насильно держат, он в этот клуб никогда не перейдет. Сами себе портят репутацию.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 февраля 2018, 14:10

      Сила профессиональных контрактов постепенно уступает давлению и хотелкам отдельно взятых индивидуумов. Не солидно диктовать условия клубу, когда имеется личное соглашение и контракт, подписанные ранее!

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