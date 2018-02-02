Марез снова пропустил тренировку. Вчера «Лестер» оштрафовал его на 200 тысяч

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез пропустил очередную тренировку, сообщило Sky Sports.

Форвард сборной Алжира отсутствовал на вчерашнем занятии «лис», за что получил штраф размером 200 тысяч фунтов.

Действия 26-летнего игрока рассматриваются как протест за нежелание клуба отпустить его в «Манчестер Сити». Ранее в ответ на предложение «горожан» в размере 65 миллионов «Лестер» повысил стоимость до 95.

Марез в нынешнем сезоне забил девять мячей и отдал девять голевых передач в 27 встречах всех турниров.

После 25 туров английской Премьер-лиги команда Клода Пюэля занимает восьмое место в турнирной таблице.