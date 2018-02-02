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  • Марез снова пропустил тренировку. Вчера «Лестер» оштрафовал его на 200 тысяч

Марез снова пропустил тренировку. Вчера «Лестер» оштрафовал его на 200 тысяч

2 февраля 2018, 13:36
11

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез пропустил очередную тренировку, сообщило Sky Sports.

Форвард сборной Алжира отсутствовал на вчерашнем занятии «лис», за что получил штраф размером 200 тысяч фунтов.

Действия 26-летнего игрока рассматриваются как протест за нежелание клуба отпустить его в «Манчестер Сити». Ранее в ответ на предложение «горожан» в размере 65 миллионов «Лестер» повысил стоимость до 95.

Марез в нынешнем сезоне забил девять мячей и отдал девять голевых передач в 27 встречах всех турниров.

После 25 туров английской Премьер-лиги команда Клода Пюэля занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лестер Алжир Марез Рияд
Комментарии (11)
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insider_retro
1517569801
Сила профессиональных контрактов постепенно уступает давлению и хотелкам отдельно взятых индивидуумов. Не солидно диктовать условия клубу, когда имеется личное соглашение и контракт, подписанные ранее!
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bset
1517571616
95 млн... За что?... За 65 с радостью бы отдали, а тут тупо удержание игрока. Если футболист достаточно умный и видит, что игроков там насильно держат, он в этот клуб никогда не перейдет. Сами себе портят репутацию.
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DeStar
1517572663
дорого выходной выходит
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Кутах
1517572814
Может себе позволить
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zigbert
1517573115
Не конструктивно со стороны Мареза,ведь штрафы будут продолжаться.Может одумается.
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swot1205
1517575298
На равном месте потерял 200к
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Zigagurt
1517582084
Гондон алжирский
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dok66
1517583060
Как-то по детски ! Если ты профессионал , так будь им до конца !
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серега кашин
1517583599
таких игроков за такое надо дисквалифицировать на годик другой и сразу начнут выполнять соглашения которые сами подписывали
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OfaZavr
1517585852
ну раз переход не получился сейчас то зачем свой характер показывать нужно ждать и работать до лета а то вообще на лавку посадят и летом покупателей не найдется.
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