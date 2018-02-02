Коваль: «Депортиво» должен быть в первой десятке, может быть, в первой шестерке»

Новичок «Депортиво» голкипер Максим Коваль не понимает, почему команда находится на столь низкой позиции в турнирной таблице Примеры. По его словам, команда должна входить в шестерку лучших.

Напомним, что украинец перешел в испанский клуб на правах аренды из киевского «Динамо».

– Матч «Депортиво» – «Леванте» (2:2) вы смотрели со скамейки.

– Когда у Рубена Мартинеса было подозрение на травму и тренер сказал мне разминаться, стадион начал меня подбадривать. Я чуть с ума не сошел! Ла Лига – это нечто невероятное. Люди, камеры... Все, как во сне. В Украине чемпионат не такой, хотя надеюсь, что, когда война закончится, люди начнут возвращаться на стадионы.

– Команда способна избежать вылета?

– Когда приехал, не понимал, как «Депортиво» может быть на такой низкой позиции. Тут очень хорошие игроки, клуб – все. «Депортиво» должен быть в первой десятке, может быть, в первой шестерке.

– Языковой барьер мешает?

– Я изучаю испанский. Когда интервью закончится, я смогу сказать «Hasta luego», чтобы попрощаться.

– Почему перестали быть основным голкипером «Динамо» с октября?

– Я не имею ничего против Хацкевича. Он хороший тренер и даже сделал меня капитаном. Рад, что работал с ним, но иногда... Не знаю, что сказать. Спросите лучше у него.