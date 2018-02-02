Ташуев жалеет, что не взял Джикию в «Анжи» в 2014 году

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев в 2014 году просматривал нынешнего защитника «Спартака» Георгия Джикию, но не взял его в состав команды, которая боролась за выход в РФПЛ. По его словам, он не увидел нужных ему качеств в футболисте дзержинского «Химика».

«Я не разглядел потенциал в Георгии, когда он приезжал на просмотр в «Анжи». Мы взяли Джикию на первый сбор в Кисловодске. Я увидел, что у него есть качества, которые могут сделать из него хорошего игрока, но у меня стояла категоричная задача – выйти в Премьер-лигу.

Честно скажу, я делал ставку на более опытных футболистов, поэтому его не разглядел и не рискнул взять. Это была моя ошибка», – сказал Ташуев.

Напомним, что после этого Джикия пополнил состав «Амкара», а позже перешел в «Спартак».