Рауш: «Команды в Бундеслиге, конечно, сильнее российских, но мне было важно играть в России»

Новичок «Динамо» защитник Константин Рауш не сомневался, что делает правильный шаг, уходя из «Кельна». По его словам, ему важно было вернуться в Россию перед стартом чемпионата мира-2018.

– Когда появился вариант с «Динамо», долго размышляли?

– Думал о возвращении в Россию с 17 лет, с момента, когда начинал в Бундеслиге. Сейчас мне 27. Наверное, последний шанс вернуться. Когда начались переговоры с «Динамо», ни в чем не сомневался. С «Кельном» быстро договорились, проблем не было.

– С кем советовались?

– Общались с Панченко, с ним знакомы по сборной. Много разговаривали с агентами, решили, что переход – правильный шаг.

– «Динамо» – единственный клуб РФПЛ, которому вы были интересны?

– Насколько знаю, серьезные намерения были только у «Динамо».

– Черчесов повлиял на переход?

– Разговаривал с ним. Рассказал, что хочу вернуться в Россию. Тренер объяснил, как все устроено в «Динамо».

– Этот переход – шаг вперед?

– Команды в Бундеслиге, конечно, сильнее российских, но мне было важно играть здесь.