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    Рауш: «Команды в Бундеслиге, конечно, сильнее российских, но мне было важно играть в России»

    Новичок «Динамо» защитник Константин Рауш не сомневался, что делает правильный шаг, уходя из «Кельна». По его словам, ему важно было вернуться в Россию перед стартом чемпионата мира-2018.

    – Когда появился вариант с «Динамо», долго размышляли?

    – Думал о возвращении в Россию с 17 лет, с момента, когда начинал в Бундеслиге. Сейчас мне 27. Наверное, последний шанс вернуться. Когда начались переговоры с «Динамо», ни в чем не сомневался. С «Кельном» быстро договорились, проблем не было.

    – С кем советовались?

    – Общались с Панченко, с ним знакомы по сборной. Много разговаривали с агентами, решили, что переход – правильный шаг.

    – «Динамо» – единственный клуб РФПЛ, которому вы были интересны?

    – Насколько знаю, серьезные намерения были только у «Динамо».

    – Черчесов повлиял на переход?

    – Разговаривал с ним. Рассказал, что хочу вернуться в Россию. Тренер объяснил, как все устроено в «Динамо».

    – Этот переход – шаг вперед?

    – Команды в Бундеслиге, конечно, сильнее российских, но мне было важно играть здесь.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.02.2018 10:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 1 февраля 2018, 15:27

      Постоянная игровая практика перед ЧМ - главный аргумент.

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 1 февраля 2018, 11:54

      кончено важно. чтобы кошелек был забит деньгами

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