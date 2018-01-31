«Аланьяспор» сообщил о переходе Вандерсона из «Динамо»

«Аланьяспор» объявил о покупке нападающего Вандерсона.
Прежде 31-летний бразилец выступал за московское «Динамо». Сегодня его агент сказал, что футболист продолжит карьеру в Турции.
Вандерсон пополнил состав бело-голубых в июле 2017 года, перейдя из «Краснодара». На его счету один мяч и два голевых паса в 14 матчах всех турниров. За «быков» он выступал на протяжении четырех с половиной лет.
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Источник: Twitter