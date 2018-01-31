Агент: «Зе Луиш в «Ньюкасле»? Думаю, он этой зимой не покинет «Спартак»

Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша прокомментировал информацию о желании «Ньюкасла» приобрести футболиста. Как отметил Мануэль Пирес, маловероятно, что футболист решит пойти на смену клубной прописки этой зимой.

«Предложение «Ньюкасла»? Не хочется это комментировать, лучше обратитесь к «Спартаку». Интерес к Зе есть у многих команд. Но я думаю, что он не покинет московскую команду этой зимой», – сказал агент.

В текущем сезоне Зе Луиш провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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