«Чемпионат»: «Ньюкасл» намерен в январе приобрести у «Спартака» Зе Луиша

Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболиста намерен приобрести «Ньюкасл». «Сороки» хотят успеть осуществить сделку по игроку до закрытия зимнего трансферного окна.

Клуб АПЛ оценивает нападающего в 20 миллионов евро. Первоначально «Ньюкасл» пытался приобрести у «Гремио» Луана. Однако клуб не устроила запрашиваемая за него стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Зе Луиш провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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