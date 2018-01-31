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  • «Чемпионат»: «Ньюкасл» намерен в январе приобрести у «Спартака» Зе Луиша

«Чемпионат»: «Ньюкасл» намерен в январе приобрести у «Спартака» Зе Луиша

31 января 2018, 12:38
23

Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболиста намерен приобрести «Ньюкасл». «Сороки» хотят успеть осуществить сделку по игроку до закрытия зимнего трансферного окна.

Клуб АПЛ оценивает нападающего в 20 миллионов евро. Первоначально «Ньюкасл» пытался приобрести у «Гремио» Луана. Однако клуб не устроила запрашиваемая за него стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Зе Луиш провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Ньюкасл Зе Луиш
Комментарии (23)
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Евгений Агеев
1517391673
Как бэ, январь то кончился)) Сегодня последний день)
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KingRey21
1517392108
не,не нужен он Сорокам!помним уже историю с Думбия!лучше уж Жиру подписать или Рондона...))
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insider_retro
1517392126
Новость, которая пытается быть услышанной в крайний день января!! А цена на Луана подросла в 4-5 раз! Нет предела совершенству!!))
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Полная Канистра
1517392276
ещё много много январей буде приходите на последний январь любого года но в этом вы тюфяки проскочили ....я сегодня вместо Лещенко песенку одну хорошую пропою // ПРОЩАЙ ПОД БЕЛЫМ НЕБОМ ЯНВАРЯ ..... ПРОЩАЙ НЬЮК
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VVM1964
1517392516
Последние надежды Ньюкасла тают на глазах .
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Asbjorn
1517393909
60 за луана,который может и не заиграет еще совсем ,похоже бразильцы-это евреи от футбола
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baden69
1517394544
«Ньюкасл» намерен в январе приобрести у «Спартака» Зе Луиша. А ничего, что сегодня январь заканчивается??? Новость либо припозднилась, либо не в январе. А вообще - это очередная утка.
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oyabun
1517394836
Похоже такими темпами Луан скоро будет стоить как Неймар, вот только никому не нужен будет, подобно Неуловимому Джо..
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Batiqol
1517396287
Я видел его игру. но он не стоит так дорого . Средний игрок .
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OfaZavr
1517413340
опять бред очередной даже и комментировать здесь нечего.
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