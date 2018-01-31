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КДК РФС повторно рассмотрит дело Вернблума-Денисова

31 января 2018, 11:31
29

После поданной апелляции со стороны «Локомотива» на действия полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче этих команд, КДК РФС повторно рассмотрит данное дело. Напомним, что в том столкновении пострадал полузащитник «Локомотива» Игорь Денисовон упал на газон в концовке матча 16-го тура РФПЛ после столкновения со шведом.

«После ноябрьского матча «Локомотив» – ЦСКА мы рассматривали эпизод с участием Вернблума и Денисова. «Локо» к нам обратился, и мы рассмотрели ту ситуацию. Приняли решение, что судья эпизод оценил, и далее он уже не в юрисдикции КДК. «Локомотив» подал апелляцию в апелляционный комитет РФС, который принял решение еще раз рассмотреть этот эпизод.

К нам пришло письмо от апелляционного комитета, будем рассматривать этот эпизод еще раз. Могу сказать, что не раньше, чем через неделю мы сможем это сделать. Нужно сначала получить все документы, разобрать их и тогда назначим время заседания», – рассказал Глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Денисов Игорь Вернблум Понтус
Комментарии (29)
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belrus21
1517388595
Швед - хороший игрок для уровня Рфпл. Но хам редкостный... Надо лечит
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insider_retro
1517388684
Эх и волокита!!! Столько чинарей бумаги усердно перекладывают!!
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кузнецов артем
1517389930
Тот матч где он кинулся на судью и не получил желтую, затем получил только желтую за то что срубил Миранчука локтем, потом трудно расмотримый эпизод с Вернблумом и Денисовым, который судьи пропустили. По здравому на красную он наиграл в том матче 100%
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афоня72
1517389985
А мне нравиться как играет Вермблум. Открыто, честно, жестко.Всегда весь в игре и театр на поле не устраивает!
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серега кашин
1517391366
надо как в англии, после матча рассмотрели и если виноват, то получи три матча отдыха
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ufos73
1517391540
Сейчас они пересмотрят и 3 матчевую дискву дадут... Денисову! Не уж то в Локо не понимают, что для Григорьянца конь, как священная корова в Индии. А вердляд вообще золотая священная корова!!!
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Полная Канистра
1517391555
деньги прошлогодние в общак кончились профукали на зимних каникулах пошла 1я в этом году обдираловка
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anatolich72
1517394084
Пора приструнить шведа , очень грязный игрок да и язык укоротить не помешало бы. Дисква матчей на 5 его успокоит.
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SunRomeS
1517394761
Как же все его боятся)))) даже болелы других клубов, так яро требуют дисквалификации, будто вот-вот ждут подката с зади от него)))
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Ubuntu
1517399229
Лкомотив - кабинетные проводницы
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