КДК РФС повторно рассмотрит дело Вернблума-Денисова

После поданной апелляции со стороны «Локомотива» на действия полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче этих команд, КДК РФС повторно рассмотрит данное дело. Напомним, что в том столкновении пострадал полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов – он упал на газон в концовке матча 16-го тура РФПЛ после столкновения со шведом.

«После ноябрьского матча «Локомотив» – ЦСКА мы рассматривали эпизод с участием Вернблума и Денисова. «Локо» к нам обратился, и мы рассмотрели ту ситуацию. Приняли решение, что судья эпизод оценил, и далее он уже не в юрисдикции КДК. «Локомотив» подал апелляцию в апелляционный комитет РФС, который принял решение еще раз рассмотреть этот эпизод.

К нам пришло письмо от апелляционного комитета, будем рассматривать этот эпизод еще раз. Могу сказать, что не раньше, чем через неделю мы сможем это сделать. Нужно сначала получить все документы, разобрать их и тогда назначим время заседания», – рассказал Глава КДК Артур Григорьянц.