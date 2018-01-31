Моуринью – о новом контракте Маты: «Он крайне важный для нас игрок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью положительно оценил продление контракта с полузащитником команды Хуаном Матой. Напомним, сегодня было объявлено, что испанец останется в «МЮ» до июня 2019 года.

«Мата крайне важный для нас игрок. Когда я возглавил команду полтора года назад, то многие тогда говорили, что Мата влип.

А теперь с ним продлевают контракт», – сказал Моуринью.

Напомним, что Мата перешел в «МЮ» из «Челси» в 2014 году именно из-за проблем в отношениях с Моуринью, который тогда возглавлял синих.