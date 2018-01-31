«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой

Руководство «Манчестер Юнайтед» продлило контракт с полузащитником команды Хуаном Матой. Для этого была активирована опция пролонгирования соглашения на ближайший год. Напомним, что контракт истекал летом 2018 года.

«Я по-прежнему очень рад и горд быть выступать в составе «МЮ», быть частью этого великого клуба. Думаю, для всех, кто связан с «МЮ», продление контракта – это привилегия.

Ровно такие же чувства испытываю и я сейчас. Ведь это один из крупнейших клубов в истории футбола», – сказал Мата.

Таким образом, испанец останется в «МЮ» как минимум до июня 2019 года.