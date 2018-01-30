Экс-тренер «Локомотива» Ледесма: «100% должны брать титул»

Бывший тренер по физподготовке «Локомотива», представляющий сейчас китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» Феликс Ледесма, оценил чемпионские перспективы столичной команды в текущем чемпионате России.

«100% должны брать титул. Сейчас главное в «Локомотиве» – коллектив. Они бьются друг за друга. Может они потеряют где-то очки, но догнать их будет уже сложно. Все-таки восемь очков – мощный отрыв для 10 туров. Тем более, когда «Локомотив» силен.

В чем заключается секрет успеха «Локомотива»? В атмосфере вокруг тренера. Важно, что игроки относятся к его решениям с уважением. Отсюда и результат. Игроки, тренер, президент – все относятся к делу немного профессиональнее», – считает Ледесма.

Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками, опережая ближайших преследователей («Спартак» и «Зенит») на восемь баллов.