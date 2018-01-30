«Манчестер Сити» предлагает 4 миллиона за полузащитника «Нью-Йорк Сити» Харрисона

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Джек Харрисон входит в интересы «Манчестер Сити». Трансфер 21-летнего футболиста оценивается в 4 миллиона фунтов стерлингов. В случае перехода в стан «горожан», футболист на первое время будет отдан в аренду «Мидлсбро».

Ранее в услугах Харрисона был заинтересован другой британский клуб – «Сток Сити». В этом случае за игрока было предложено 3,25 миллиона, но сделка так и не была завершена.

В прошедшем сезоне Харрисон сыграл 36 матчей в МЛС, в которых забил 10 голов. «Нью-Йорк Сити» занял второе место на групповом этапе чемпионата МЛС, уступив в полуфинале конференции «Коламбусу».