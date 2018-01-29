Арбитр ФИФА согласен, что Умтити не играл рукой

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес подтвердил правильное решение арбитра матча 21-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Алавес» (2:1), когда в концовке встречи не был назначен пенальти за попадание мяча в руку защитнику каталонцев Самуэлю Умтити.

«Судья сделал правильно не назначив пенальти в этом моменте. Рука Умтити находилась в естественном положении.

Кроме того, Мунир наносил удар с близкого расстояния. У защитника в этой ситуации не было времени убрать руку», – считает Гонсалес.