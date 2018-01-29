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Арбитр ФИФА согласен, что Умтити не играл рукой

29 января 2018, 09:43
12

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес подтвердил правильное решение арбитра матча 21-го тура испанской Примеры «Барселона»«Алавес» (2:1), когда в концовке встречи не был назначен пенальти за попадание мяча в руку защитнику каталонцев Самуэлю Умтити.

«Судья сделал правильно не назначив пенальти в этом моменте. Рука Умтити находилась в естественном положении.

Кроме того, Мунир наносил удар с близкого расстояния. У защитника в этой ситуации не было времени убрать руку», – считает Гонсалес.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Умтити Самуэль
Комментарии (12)
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КонтриК
1517208638
если бы это игроки Барселоны или Реала попали, было бы уже шороху куча, а вообще, скорее всего, поставили бы одинадцатиметровый.
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Cupota
1517212442
Мяч летел в ворота и попал в руку - всё, пенальти. А уж в каком положении была рука, в трудном или семейном, это проблема руки. В матче ПСЖ - Монпелье Дракслер попал в руку защу в точно такой же позиции и судья сразу указал на точку. Но тут "Барселона", для них особые правила.
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Loxxam
1517216315
Как такой специалист может забыть основное футбольное правило - пенальти назначается если мяч попал в руку преградивщую путь мяча в ворота. Умышленно или нет - это уже вопрос красной карточки а не самого пенальти. Рука Марадоны тоже находилась в естественном положении когда он забивал знаменитый гол на ЧМ. Такого в правилах вообще нет. Что за бред чтобы отмазать судью и неважно какую топовую команду
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