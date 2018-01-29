Kicker: переход Обамеянга обойдется «Арсеналу» в 63 миллиона

Руководство «Арсенала» успешно завершило переговоры со своими коллегами из дортмундской «Боруссии» о трансфере нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Kicker. Сумма данной сделки составит 63 миллиона евро.

Стороны также пришли к решению не включать в сделку нападающего «канониров» Оливье Жиру. 31-летний француз должен был на правах аренды перейти в «Боруссию» как часть трансфера Обамеянга, но от этой идеи в Лондоне отказались. «Боруссия» готова заменить Обамеянга французским нападающим Антони Модестом китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В текущем сезоне 28-летний Обамеянг сыграл в 16 матчах немецкой Бундеслиги, забив в них 13 голов и отдав три результативные передачи.