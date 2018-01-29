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  • Карпин: «Сейчас мы все начинаем в «Ростове» с чистого листа»

Карпин: «Сейчас мы все начинаем в «Ростове» с чистого листа»

29 января 2018, 06:32
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о первых итогах подготовительного сбора своей новой команды. Специалист уверен, что даже со знакомыми ему по «Спартаку» футболистами нужно начинать знакомство в новой команде с чистого листа.

Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» 19 декабря. После 20-ти туров команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ с 25-ю очками.

– Можно считать, что главной задачей первого турецкого сбора было знакомство с командой?

– Естественно. Не скажу, что до этого я ничего не знал о «Ростове», который много раз видел в деле. Но получить настоящее представление о возможностях футболистов можно только в работе с ними.

– Способности выступающих сейчас в «Ростове» Песьякова, Паршивлюка, Киреева и Макеева вам известны еще по «Спартаку». Это обстоятельство не упрощало задачу?

– На этом сборе нет. С момента нашей совместной работы прошло несколько лет. И сейчас мы все начинаем с чистого листа. А значит пошел отсчет нового времени, которое выдвигает свои требования.

– Чему в тренировочном плане были посвящены две недели в Белеке?

– Закладке базы, необходимой для будущей работы в межсезонье. Проведенное после отпуска тестирование помогло определить степень готовности каждого игрока к выполнению намеченной программы. Исходя из этого, и варьировались нагрузки. И к тому, как их переносили футболисты, никаких претензий у меня нет.

– Все ли из запланированного на этот сбор удалось выполнить?

– Пожалуй да. Этому способствовали отличные условия и хорошая погода. Ну и, конечно, настроение ребят, для которых первый сбор обычно самый тяжелый.

«Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (12)
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a-rakhmatov
1517198231
Сможет ли Карпин поднять Ростов?!.....без достаточного финансирования очень сложная задача...в любом случае болеем за команду и надеемся на успех)))
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пряник929
1517198353
Ростов - темная лошадка....
Ответить
paracetamol
1517199493
Волеро так все расчистит, что его после ухода и не останется ничего.
Ответить
ROSTOV SUPER
1517201657
Ростов , верим и ждем побед !
Ответить
Енисей - чемпион !
1517201951
Ага
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1517203182
я уж подумал команду разогнать для начала решил)
Ответить
ALeX-161-rus
1517204894
... И с чистого листа, опять начнем сначала.. Удачи Валера
Ответить
ДяДь ПашА
1517206134
Да Карпин не тренер...О чем тут говорить.?
Ответить
vgarakh
1517212226
Верим и надеемся.
Ответить
Axe111
1517220045
Удачи
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