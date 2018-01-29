Карпин: «Сейчас мы все начинаем в «Ростове» с чистого листа»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о первых итогах подготовительного сбора своей новой команды. Специалист уверен, что даже со знакомыми ему по «Спартаку» футболистами нужно начинать знакомство в новой команде с чистого листа.

Напомним, что Карпин возглавил «Ростов» 19 декабря. После 20-ти туров команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ с 25-ю очками.

– Можно считать, что главной задачей первого турецкого сбора было знакомство с командой?

– Естественно. Не скажу, что до этого я ничего не знал о «Ростове», который много раз видел в деле. Но получить настоящее представление о возможностях футболистов можно только в работе с ними.

– Способности выступающих сейчас в «Ростове» Песьякова, Паршивлюка, Киреева и Макеева вам известны еще по «Спартаку». Это обстоятельство не упрощало задачу?

– На этом сборе нет. С момента нашей совместной работы прошло несколько лет. И сейчас мы все начинаем с чистого листа. А значит пошел отсчет нового времени, которое выдвигает свои требования.

– Чему в тренировочном плане были посвящены две недели в Белеке?

– Закладке базы, необходимой для будущей работы в межсезонье. Проведенное после отпуска тестирование помогло определить степень готовности каждого игрока к выполнению намеченной программы. Исходя из этого, и варьировались нагрузки. И к тому, как их переносили футболисты, никаких претензий у меня нет.

– Все ли из запланированного на этот сбор удалось выполнить?

– Пожалуй да. Этому способствовали отличные условия и хорошая погода. Ну и, конечно, настроение ребят, для которых первый сбор обычно самый тяжелый.

«Ростов» – клуб, который может удивить нас этой весной