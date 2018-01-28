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  • Божович: «Переход Габулова в «Брюгге»? Я не успел даже попрощаться с ним»

Божович: «Переход Габулова в «Брюгге»? Я не успел даже попрощаться с ним»

28 января 2018, 13:59
3

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о переходе вратаря Владимира Габулова в «Брюгге» во время зимнего трансферного окна.

«О том, что Габулов уходит в «Брюгге», я узнал от спортивного директора уже постфактум. Не успел даже с ним попрощаться. Не поднимали тему вратарей до недавнего момента. Мы подписали молодого вратаря Обухова — это будущее. Но основным в заключительном отрезке будет Михаил Левашов. Он хороший вратарь, местный парень, который до этого просто получал мало игрового времени. Не вижу причин, почему ему сейчас не дать шанс.

Умение Габулова строить атаки дальними передачами было важной составляющей нашей игры, и «Арсенал» много потеряет в данном компоненте после его ухода. В современном футболе вратарь 70 процентов времени играет ногами и только 30 процентов – руками. Для нас это важно, но такой навык можно развить», — сказал Божович.

Напомним, что Габулов заключил с «Брюгге» контракт на полтора года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Габулов Владимир Божович Миодраг
Комментарии (3)
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спартак спартаков 1
1517138747
ушёл по английски
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пряник929
1517140074
Левашов достойно заменит, только его надо натаскать и уверенности добавить
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Promes37
1517150911
смотрю последнее время за границу играть одни деды едут. ни одного молодого игрока. может и смолов к 35 все таки уедет))лучше поздно чем никогда))
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