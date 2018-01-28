Пасторе: «Если бы я ушел из «ПСЖ», то в «Интер»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал слухи о возможном уходе из парижского клуба.

«Я еще не знаю, что буду делать. Ситуация очень сложная. Я счастлив в «ПСЖ», но никаких решений еще не принимал. Я хочу играть чаще, чтобы попасть на чемпионат мира. Не попасть на турнир из-за того, что я остался в Париже, будет губительно для моей карьеры.

Мне нужно принять решение совместно с клубом. Мне нужно играть больше, чтобы попасть на ЧМ, так как в последний раз я не был вызван в сборную Аргентины из-за недостатка игровой практики.

Сейчас много разговоров об «Интере», и если бы я ушел, то ушел бы туда. Особенно потому, что я знаю Серию А и моя жена из Италии. «Интер» мог бы быть выходом из сложившейся ситуации, но я не знаю, что произойдет. Это непростое решение для меня и клуба. В ближайшие несколько дней мы попытаемся прийти к соглашению», — сказал Пасторе.

Ранее сообщалось, что хавбек отказал двум клубам АПЛ.