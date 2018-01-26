Ромащенко – на сборах «Спартака»: «С Каррерой еще не общались, пока только с Трахтенбергом»

Мирослав Ромащенко, помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал о визите на тренировочный сбор «Спартака».

«Мы только сегодня прилетели в Испанию, а главный тренер на следующей неделе отправится смотреть за клубами в Турцию. Сразу из аэропорта отправились в футбольный центр Марбельи на тренировку «Спартака». Заодно увидели товарищеский матч киевского «Динамо», которое тренирует мой давний друг Александр Хацкевич. Побеседовали.

Мы тут до 4 февраля. Планируем ежедневно посещать тренировки, общаться с тренерскими штабами и с игроками. Следим за теми, кто привлекается в сборную, и не только. В прошлом году здесь было много наших команд, все шли нам навстречу. Думаю, сейчас тоже проблем не возникнет. Будем чередовать поездки к разным клубам.

Разговаривали ли с Каррерой? Нет, потому что приехали, когда занятие уже началось. Зато с Леонидом Трахтенбергом пообщались. Остальное еще впереди», — сказал Ромащенко.

С Ромащенко также прилетели Гинтарас Стауче и Владимир Паников.