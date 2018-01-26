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    Ромащенко – на сборах «Спартака»: «С Каррерой еще не общались, пока только с Трахтенбергом»

    Мирослав Ромащенко, помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал о визите на тренировочный сбор «Спартака».

    «Мы только сегодня прилетели в Испанию, а главный тренер на следующей неделе отправится смотреть за клубами в Турцию. Сразу из аэропорта отправились в футбольный центр Марбельи на тренировку «Спартака». Заодно увидели товарищеский матч киевского «Динамо», которое тренирует мой давний друг Александр Хацкевич. Побеседовали.

    Мы тут до 4 февраля. Планируем ежедневно посещать тренировки, общаться с тренерскими штабами и с игроками. Следим за теми, кто привлекается в сборную, и не только. В прошлом году здесь было много наших команд, все шли нам навстречу. Думаю, сейчас тоже проблем не возникнет. Будем чередовать поездки к разным клубам.

    Разговаривали ли с Каррерой? Нет, потому что приехали, когда занятие уже началось. Зато с Леонидом Трахтенбергом пообщались. Остальное еще впереди», — сказал Ромащенко.

    С Ромащенко также прилетели Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2018 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 27 января 2018, 06:47

      Трахтенберг это фамилия или планы на вечер ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 23:48

      С Глушаковым надо пообщаться. Дениска любит общаться.

      0
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