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Нобоа: «Я просто хочу играть!»

26 января 2018, 18:25
31

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 32-летний эквадорец может продолжить карьеру в Турции. Футболиста может заменить хавбек «Рубина» Магомед Оздоев.

– В медиа сначала появилась информация о том, что вы хотите уехать из Европы, а потом – о желании остаться в «Зените». Чему верить?

– Да я просто хочу играть! Сейчас, к сожалению, есть небольшое повреждение и я не могу тренироваться в полную силу. Очень зол, это неприятная ситуация. Что касается информации о возвращении в «Эмелек»... Знаете, я не забегаю вперед.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (31)
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Сильвербой
1516981459
Если бы ты хотел играть, то остался бы в Ростове!!!
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Serjoga
1516982793
Да не хочешь ты играть! За баблом погнался, а теперь "вбрасываешь понты"! До лета составишь компанию Дзюбе и Шатову (в запасе), а летом в Китай, да нет, на Китай уже не потянешь! В Турцию, в лучшем случае! В Рубин и Ростов дороги нет! Там такого бабла нет!
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bset
1516982901
Ага, рассказывай. Когда пошел в Зенит, уже все понятно было. У них денег много. Не тянешь - садишься на лавку, а на твое место другого игрока покупают. Короче в Зените либо надо ну очень уверенным в своих силах (тогда почему не в Европу, если все так хорошо), либо идти тупо бабки на скамейке зарабатывать. И то у них каждый год новый тренер. Сегодня ты в основе, а завтра тренируешься с Зенитом-2. Я все удивляюсь, как до сих пор туда игроки переходят. Если к Смолову был реальный интерес и он по этой причине им отказал, то он просто нереальный мужик!
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bset
1516983025
И вообще, какая бы конкуренция была, если бы столько загубленных Зенитом игроков туда не перешли. Те же Бухаров и Рязанцев чего стоит. Если так всех вспомнить и раскидать по бывшим клубам с той топовой формой до перехода в Зенит, у нас чемпионат становится вообще непредсказуемым. А так у Зенита два направления - забить лимитовую дыру и ослабить конкурентов. Полноценно и стабильно там играют единицы.
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OfaZavr
1516983595
сразу ведь знал на что и зачем идешь вот и не обижайся.
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Юрэс
1516987350
Неее, не пи.....ДИ! Не просто, а за ХОРОШЕЕ БАБЛО
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Spartak 777
1516988783
Жалко Кристиана , хороший ведь игрок , звони Бикеичу , он тебя с радостью заберет , если уж у него Бухаров в Ростове заиграл , то ты то точно )))
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Вомбат
1516993887
Если убрать бред про Оздоева, который "может заменить Нобоа", будет вполне себе нормальная новость. Нобоа, удачи тебе. Ты хороший игрок.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1516996676
Крис один из лучших плеймекеров в нашем чемпионате
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deinego77@yandex.ru
1516997646
Остался бы в Ростове играл!
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