Нобоа: «Я просто хочу играть!»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 32-летний эквадорец может продолжить карьеру в Турции. Футболиста может заменить хавбек «Рубина» Магомед Оздоев.

– В медиа сначала появилась информация о том, что вы хотите уехать из Европы, а потом – о желании остаться в «Зените». Чему верить?

– Да я просто хочу играть! Сейчас, к сожалению, есть небольшое повреждение и я не могу тренироваться в полную силу. Очень зол, это неприятная ситуация. Что касается информации о возвращении в «Эмелек»... Знаете, я не забегаю вперед.