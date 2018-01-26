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    Нобоа: «Я просто хочу играть!»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о своем будущем.

    Ранее сообщалось, что 32-летний эквадорец может продолжить карьеру в Турции. Футболиста может заменить хавбек «Рубина» Магомед Оздоев.

    – В медиа сначала появилась информация о том, что вы хотите уехать из Европы, а потом – о желании остаться в «Зените». Чему верить?

    – Да я просто хочу играть! Сейчас, к сожалению, есть небольшое повреждение и я не могу тренироваться в полную силу. Очень зол, это неприятная ситуация. Что касается информации о возвращении в «Эмелек»... Знаете, я не забегаю вперед.

    Источник: Sport24

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    26.01.2018 18:25
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 26 января 2018, 23:14

      Остался бы в Ростове играл!

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 26 января 2018, 22:57

      Крис один из лучших плеймекеров в нашем чемпионате

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 26 января 2018, 22:11

      Если убрать бред про Оздоева, который "может заменить Нобоа", будет вполне себе нормальная новость. Нобоа, удачи тебе. Ты хороший игрок.

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 26 января 2018, 20:57

      В рубин бы лучше переходил, тогда была практика

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > EcioAuditore 26 января 2018, 23:15

      Оттуда бегут все.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > minaev23 27 января 2018, 08:38

      Бердыеч взял бы его я более чем уверен

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 26 января 2018, 20:46

      Жалко Кристиана , хороший ведь игрок , звони Бикеичу , он тебя с радостью заберет , если уж у него Бухаров в Ростове заиграл , то ты то точно )))

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Spartak 777 26 января 2018, 21:24

      Бухаров с Бердыев и в Рубине играл превосходно пока в Зенит не подался )))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > klim2m 26 января 2018, 22:33

      Ну я имел в виду период его карьеры после Зенита , когда все считали что Бухаров это отработанный материал

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 26 января 2018, 20:22

      Неее, не пи.....ДИ!
      Не просто, а за ХОРОШЕЕ БАБЛО

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 26 января 2018, 19:56

      Когда же эта круговерть прекратиться? На пользу не идет-точно!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 19:27

      к мани подойди скажи я хочу играть и у него глаза откроются

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 19:19

      сразу ведь знал на что и зачем идешь вот и не обижайся.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > OfaZavr 26 января 2018, 23:16

      Правильно!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset 26 января 2018, 19:10

      И вообще, какая бы конкуренция была, если бы столько загубленных Зенитом игроков туда не перешли. Те же Бухаров и Рязанцев чего стоит. Если так всех вспомнить и раскидать по бывшим клубам с той топовой формой до перехода в Зенит, у нас чемпионат становится вообще непредсказуемым. А так у Зенита два направления - забить лимитовую дыру и ослабить конкурентов. Полноценно и стабильно там играют единицы.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > bset 26 января 2018, 22:12

      Все это верно, но ничего не поделаешь. Игроки в массе своей выбирали и выбирают деньги. Так везде.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > bset 26 января 2018, 23:24

      А в европе наш зенит в жопе.2008 год и всё!!! дальше скука со сменами тренеров футболистов..... Манчини - очередной !

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