Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оздоев может заменить в «Зените» Нобоа

    Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев входит в интересы «Зенита».

    «В прошлом году трансферная стоимость Оздоева колебалась в пределах 5–6 миллионов евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ интересуются им – «Локомотив» и «Зенит». Питерцы собираются избавиться от Нобоа и заменить его в обойме именно Оздоевым.

    Оздоев, как и Набиуллин, не выставлены на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то «Рубин» им воспользуется», – считает Арустамян.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 26 января 2018, 16:05

      лучше обмен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 января 2018, 13:14

      Глупо избавляться от отличного футболиста Нобоа, которому так и не дали шанс проявить себя! Зачем его брали вообще???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 января 2018, 12:54

      А на кой? В Тереке на лавке, в Рубине забивает в свои ворота ( в пользу Ахмата....... )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 января 2018, 12:21

      Если есть желание играть в футбол, то не перейдет! А если нужны бабки, то и куй с ним!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 26 января 2018, 11:58

      На скамейке ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 января 2018, 11:47

      Вот нахера Ростов растащили,там парни играли,,,,в Зените на лавке сезон просидели,,,,,берут всё подряд нужно не нужно лишь бы другим не досталось,,,Зенит извратили госденьги,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 26 января 2018, 11:42

      Правильно, на лавке не должно место пустовать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 11:38

      Взяли, убили, выкинули, готовься следующий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 11:37

      оздоев через пару лет будет играть в пфл или фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2018, 11:28

      У Зеита безразмерный "чулок" денег, так, что они купят Оздоева.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11