Оздоев может заменить в «Зените» Нобоа

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев входит в интересы «Зенита».

«В прошлом году трансферная стоимость Оздоева колебалась в пределах 5–6 миллионов евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ интересуются им – «Локомотив» и «Зенит». Питерцы собираются избавиться от Нобоа и заменить его в обойме именно Оздоевым.

Оздоев, как и Набиуллин, не выставлены на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то «Рубин» им воспользуется», – считает Арустамян.