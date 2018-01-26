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Оздоев может заменить в «Зените» Нобоа

26 января 2018, 10:43
12

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян считает, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев входит в интересы «Зенита».

«В прошлом году трансферная стоимость Оздоева колебалась в пределах 5–6 миллионов евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ интересуются им – «Локомотив» и «Зенит». Питерцы собираются избавиться от Нобоа и заменить его в обойме именно Оздоевым.

Оздоев, как и Набиуллин, не выставлены на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то «Рубин» им воспользуется», – считает Арустамян.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Нобоа Кристиан Оздоев Магомед Арустамян Нобель
Комментарии (12)
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Gullit 76
1516954544
Кладбище игроков!Печально.
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vladimir-7
1516955319
У Зеита безразмерный "чулок" денег, так, что они купят Оздоева.
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vgarakh
1516955914
Взяли, убили, выкинули, готовься следующий.
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iluha1907
1516956155
Правильно, на лавке не должно место пустовать
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slavа0508
1516956421
Вот нахера Ростов растащили,там парни играли,,,,в Зените на лавке сезон просидели,,,,,берут всё подряд нужно не нужно лишь бы другим не досталось,,,Зенит извратили госденьги,,,,
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life85
1516957139
На скамейке ?
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ufos73
1516958498
Если есть желание играть в футбол, то не перейдет! А если нужны бабки, то и куй с ним!
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zenitforever2015
1516960467
А на кой? В Тереке на лавке, в Рубине забивает в свои ворота ( в пользу Ахмата....... )
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Обер-КанцлерЪ
1516961647
Глупо избавляться от отличного футболиста Нобоа, которому так и не дали шанс проявить себя! Зачем его брали вообще???
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compka
1516971942
лучше обмен
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