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  • Директор академии «Спартака»: «Мы стараемся воспитывать патриотов клуба. Если ребенок хочет играть в «МЮ», нам не по пути»

Директор академии «Спартака»: «Мы стараемся воспитывать патриотов клуба. Если ребенок хочет играть в «МЮ», нам не по пути»

26 января 2018, 00:44
7

Директор академии «Спартака» Дмитрий Сидоров рассказал о проблемах, которые возникают у молодых футболистов.

«Многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в «Спартак» и все – жизнь удалась. Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам.

Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь. Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми.

Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных Академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые «звездочки» потом сияли именно в «Спартаке», — сказал Сидоров в интервью WelcomeRussia2018.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Спартак М (мол) Спартак
Комментарии (7)
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vek410
1516940108
Сам себе противоречит... Сначала поругал ребят за то ,что они не стремятся к большим успехам. Затем поругал за то, что хотят за топ клуб играть...
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mihail200606
1516940534
Идиот.. Любой пацан мечтает играть в большом клубе...
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gorodnt
1516941746
Дебилы, *****
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gorodnt
1516941918
Патриоты и должны на западе нас прославлять!!! А те кому устраивает наш чемпионат это не патриоты а дебилы и собаки!!!
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kykyi
1516944027
Да уж! Слышь, Сидоров, вот если твой воспитанник будет мечтать играть за МЮ, тогда попадание в дубль Спартака, точно не остановит его развитие, не снизит требований к себе. Откуда столько дураков развелось, путриот, типа.
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nemolod
1516948382
Теперь понятно,откуда ноги растут,все же Сталин был прав,когда написал,что КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ! Отсюда и плачевные результаты футбольных академий,хотя их названия совсем не соответствует скорее футбольные ПТУ
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Sterh
1516949819
Недоразумение, ты сам понимаешь, что воспитываете детей, предел мечтаний которых - игра за СПАРТАК?! Я понимаю, если такое заявляют директора академий Барселоны, Реала, МЮ, Баварии... Но не в России такое заявлять.
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