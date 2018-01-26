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    Директор академии «Спартака»: «Мы стараемся воспитывать патриотов клуба. Если ребенок хочет играть в «МЮ», нам не по пути»

    Директор академии «Спартака» Дмитрий Сидоров рассказал о проблемах, которые возникают у молодых футболистов.

    «Многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в «Спартак» и все – жизнь удалась. Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам.

    Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь. Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми.

    Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных Академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые «звездочки» потом сияли именно в «Спартаке», — сказал Сидоров в интервью WelcomeRussia2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 00:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 января 2018, 09:56

      Недоразумение, ты сам понимаешь, что воспитываете детей, предел мечтаний которых - игра за СПАРТАК?!
      Я понимаю, если такое заявляют директора академий Барселоны, Реала, МЮ, Баварии...
      Но не в России такое заявлять.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 января 2018, 09:33

      Теперь понятно,откуда ноги растут,все же Сталин был прав,когда написал,что КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ! Отсюда и плачевные результаты футбольных академий,хотя их названия совсем не соответствует скорее футбольные ПТУ

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 января 2018, 08:20

      Да уж! Слышь, Сидоров, вот если твой воспитанник будет мечтать играть за МЮ, тогда попадание в дубль Спартака, точно не остановит его развитие, не снизит требований к себе. Откуда столько дураков развелось, путриот, типа.

      2
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 26 января 2018, 07:45

      Патриоты и должны на западе нас прославлять!!! А те кому устраивает наш чемпионат это не патриоты а дебилы и собаки!!!

      0
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      Рейтинг: +108

      gorodnt 26 января 2018, 07:42

      Дебилы, *****

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 января 2018, 07:22

      Идиот.. Любой пацан мечтает играть в большом клубе...

      1
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      Рейтинг: +310

      vek410 26 января 2018, 07:15

      Сам себе противоречит... Сначала поругал ребят за то ,что они не стремятся к большим успехам. Затем поругал за то, что хотят за топ клуб играть...

      3
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