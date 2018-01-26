Директор академии «Спартака»: «Мы стараемся воспитывать патриотов клуба. Если ребенок хочет играть в «МЮ», нам не по пути»

Директор академии «Спартака» Дмитрий Сидоров рассказал о проблемах, которые возникают у молодых футболистов.

«Многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в «Спартак» и все – жизнь удалась. Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам.

Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь. Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми.

Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных Академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые «звездочки» потом сияли именно в «Спартаке», — сказал Сидоров в интервью WelcomeRussia2018.