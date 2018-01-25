Пасторе договорился о контракте с «Интером». «ПСЖ» заработает 30 миллионов

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе близок к окончательному переходу в «Интер». Об этом сообщил журналист Альфредо Педулья.

По его информации, годовая зарплата аргентинца в миланском клубе составит 5 миллионов евро плюс бонусы. Сумма перехода из команды Лиги 1 составит 30 миллионов.

Пасторе в текущем сезоне забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 18 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов.

Согласно предыдущим данным Педульи, трансфер 28-летнего аргентинца должен был состояться вчера.