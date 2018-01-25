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    Пасторе договорился о контракте с «Интером». «ПСЖ» заработает 30 миллионов

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе близок к окончательному переходу в «Интер». Об этом сообщил журналист Альфредо Педулья.

    По его информации, годовая зарплата аргентинца в миланском клубе составит 5 миллионов евро плюс бонусы. Сумма перехода из команды Лиги 1 составит 30 миллионов.

    Пасторе в текущем сезоне забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 18 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов.

    Согласно предыдущим данным Педульи, трансфер 28-летнего аргентинца должен был состояться вчера.

    Источник: Twitter

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    25.01.2018 17:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 января 2018, 21:59

      аргентинец и не в зенит? это что-то новенькое)

      0
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 25 января 2018, 19:34

      ИНТЕР усиливается и это здорово

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