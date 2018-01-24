Сборная Турции не забивает сборной России на протяжении последних восьми игр

Сборная Турции стала одним из соперников сборной России по групповому этапу нового турнира для европейских сборных – Лиги наций. Отметим, что турки последний раз выигрывали у нас в 1975 году.

После того матча соперники встретились восемь раз. В них команда с берегов Босфора не смогла ни разу поразить наши ворота. Общий счет этих игр – 14:0 не в пользу Турции.

Вторым соперником россиян по группе стала сборная Швеции.

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?