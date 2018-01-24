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    Сборная Турции не забивает сборной России на протяжении последних восьми игр

    Сборная Турции стала одним из соперников сборной России по групповому этапу нового турнира для европейских сборных – Лиги наций. Отметим, что турки последний раз выигрывали у нас в 1975 году.

    После того матча соперники встретились восемь раз. В них команда с берегов Босфора не смогла ни разу поразить наши ворота. Общий счет этих игр – 14:0 не в пользу Турции.

    Вторым соперником россиян по группе стала сборная Швеции.

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2018 16:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 января 2018, 21:17

      Скоро все изменится, печально

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 января 2018, 17:58

      ну по видимому теперь оторвутся. а вообщем че это за дурацкий турнир? а уефа и фифа походу нормальный такой гашик курят.

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