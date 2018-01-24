Сборная Турции не забивает сборной России на протяжении последних восьми игр

Скоро все изменится, печально
Сборная Турции стала одним из соперников сборной России по групповому этапу нового турнира для европейских сборных – Лиги наций. Отметим, что турки последний раз выигрывали у нас в 1975 году.
После того матча соперники встретились восемь раз. В них команда с берегов Босфора не смогла ни разу поразить наши ворота. Общий счет этих игр – 14:0 не в пользу Турции.
Вторым соперником россиян по группе стала сборная Швеции.
Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?