Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

Стартует новый и очень важный турнир сборных.

Наши соперники

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Это Швеция и Турция.

twit text — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 января 2018 г.

Состав всех групп:

twit text — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 января 2018 г.

Лига наций – это что?

Футбольным чиновникам не нравится бессмысленность товарищеских матчей. Они не имеют никакого значения для игроков, а болельщики в клубные паузы больше отдыхают от футбола. Теперь все будет по-другому. У нового турнира серьезная мотивация – путевка на чемпионат Европы. Для тех, кому не удастся пробиться на Евро через официальный отбор, это хорошая возможность победить равных соперников. Подробный материал о Лиге наций и деталях ее проведения можно прочитать здесь.

twit text — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 22 января 2018 г.

Как пройдет жеребьевка?

Европейские сборные разбиты на четыре дивизиона по рейтингу. Всего участвуют 55 команд. Вот так выглядит состав лиг до начала жеребьевки.

Лига А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия. Нидерланды.

Лига B: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Лига C: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.

Лига D: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Всего будет сформировано 16 групп. Каждая команда может получить соперников только из своей лиги. Матчи сыграют в период с сентября по ноябрь 2018 года. Игры будут проходить дома и в гостях. Победители групп выйдут в плей-офф своей лиги. Победители финалов лиг получают прямые путевки на Евро.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 24 января 2018 г.

Россия может сыграть с Украиной?

Нет, потому что эти сборные по-прежнему разводят при жеребьевке. Команды в каждой лиге при жеребьевке разобьют на корзины. Сборная России попала в первую корзину лиги B. Ей в соперники точно не достанутся Австрия, Уэльс и Словакия.