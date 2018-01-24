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    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?


    3
    Голосов: 7
    24.01.2018 12:30
    Стартует новый и очень важный турнир сборных.

    Наши соперники

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Это Швеция и Турция.

    Состав всех групп:

    Лига наций – это что?

    Футбольным чиновникам не нравится бессмысленность товарищеских матчей. Они не имеют никакого значения для игроков, а болельщики в клубные паузы больше отдыхают от футбола. Теперь все будет по-другому. У нового турнира серьезная мотивация – путевка на чемпионат Европы. Для тех, кому не удастся пробиться на Евро через официальный отбор, это хорошая возможность победить равных соперников. Подробный материал о Лиге наций и деталях ее проведения можно прочитать здесь.

    Как пройдет жеребьевка?

    Европейские сборные разбиты на четыре дивизиона по рейтингу. Всего участвуют 55 команд. Вот так выглядит состав лиг до начала жеребьевки.

    Лига А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия. Нидерланды.

    Лига B: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

    Лига C: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.

    Лига D: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

    Всего будет сформировано 16 групп. Каждая команда может получить соперников только из своей лиги. Матчи сыграют в период с сентября по ноябрь 2018 года. Игры будут проходить дома и в гостях. Победители групп выйдут в плей-офф своей лиги. Победители финалов лиг получают прямые путевки на Евро.

    Россия может сыграть с Украиной?

    Нет, потому что эти сборные по-прежнему разводят при жеребьевке. Команды в каждой лиге при жеребьевке разобьют на корзины. Сборная России попала в первую корзину лиги B. Ей в соперники точно не достанутся Австрия, Уэльс и Словакия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 января 2018, 20:08

      что только не выдумают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 января 2018, 19:01

      "Матчи сыграют в период с сентября по ноябрь 2018 года."

      это вся Лига Наций будет сыграна за два месяца? или только групповой раунд ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 24 января 2018, 15:58

      Матчи будут поинтересней чем тованяки.Игра будет на результат а не на пустое катание мяча.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 24 января 2018, 15:17

      СПС 100 за комментарий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 24 января 2018, 14:59

      Изюминка в том,что соперники -соседи по рейтингу,
      нету явных ,как лидеров так и аутсайдеров,отчего цену игры трудно переоценить..
      Ждем аншлагов! Да здраствует футбол!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 января 2018, 14:52

      интересно будет понаблюдать

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 января 2018, 13:22

      россия-швеция-босния-дания

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 24 января 2018, 12:51

      Кто достанется России?

      0
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