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Сборная России сыграет в группе Лиги наций со сборными Швеции и Турции

24 января 2018, 14:49
34

В швейцарской Лозанне завершилась жеребьевка первого в истории розыгрыша нового европейского турнира для сборных – Лиги наций.

Представляем вашему вниманию результаты жребия. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Швеции и Турции.

Лига А

Группа 1: Голландия, Франция, Германия.

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.

Группа 3: Польша, Италия, Португалия.

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.

Лига В

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.

Группа 2: Турция, Швеция, Россия.

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

Лига С

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.

Лига D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь.

Группа 3: Косово, Мальта, Фарерские острова, Азербайджан.

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

Источник: Бомбардир.ру
Европа Россия
Комментарии (34)
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insider_retro
1516794286
Для кого-то новый формат, переформатированный интерес участия, а для наших опять, наверное, проблемы с выходом и надеждами на чьи-то осечки... Как обычно... Или, может, ЧМ перевернёт представление об участии нашей сборной в различных турнирах?!...))
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SOKOL 75
1516797225
Полный бред. Но посмотреть как наши будут обсераться интересно.
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BRO_football
1516797994
Нормальные соперники. Могло быть и хуже.
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Полная Канистра
1516805042
хоть на одном турнире сконцентрировались бы серьёзно как ЧМ а уже потом другие турниры предлагать
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Сибирь за Спартак
1516807188
Глупая идея, чисто коммерческая.
Ответить
Ахимас Вельде
1516810958
Лига наций исторически гадила России.
Ответить
OfaZavr
1516811419
нормальной такой жребий получился, посмотрим на деле что за турнир получиться и как будут выкладываться команды.
Ответить
Куртуазные манеры
1516811811
Могло быть и хуже, подумал Черчесов. Как повезло, подумали тренеры соперников.
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Artemka69
1516812197
Ну может хотя бы здесь повезет!!
Ответить
alex kidn
1516819638
Супер
Ответить
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