Сборная России сыграет в группе Лиги наций со сборными Швеции и Турции

В швейцарской Лозанне завершилась жеребьевка первого в истории розыгрыша нового европейского турнира для сборных – Лиги наций.

Представляем вашему вниманию результаты жребия. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Швеции и Турции.

Лига А

Группа 1: Голландия, Франция, Германия.

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.

Группа 3: Польша, Италия, Португалия.

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.

Лига В

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.

Группа 2: Турция, Швеция, Россия .

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

Лига С

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.

Лига D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь.

Группа 3: Косово, Мальта, Фарерские острова, Азербайджан.

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?