Сборная России сыграет в группе Лиги наций со сборными Швеции и Турции

В швейцарской Лозанне завершилась жеребьевка первого в истории розыгрыша нового европейского турнира для сборных – Лиги наций.
Представляем вашему вниманию результаты жребия. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Швеции и Турции.
Лига А
Группа 1: Голландия, Франция, Германия.
Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.
Группа 3: Польша, Италия, Португалия.
Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.
Лига В
Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.
Группа 2: Турция, Швеция, Россия.
Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.
Лига С
Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.
Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.
Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.
Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.
Лига D
Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.
Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь.
Группа 3: Косово, Мальта, Фарерские острова, Азербайджан.
Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.
Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?