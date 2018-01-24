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    Сборная России сыграет в группе Лиги наций со сборными Швеции и Турции

    В швейцарской Лозанне завершилась жеребьевка первого в истории розыгрыша нового европейского турнира для сборных – Лиги наций.

    Представляем вашему вниманию результаты жребия. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Швеции и Турции.

    Лига А

    Группа 1: Голландия, Франция, Германия.

    Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.

    Группа 3: Польша, Италия, Португалия.

    Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.

    Лига В

    Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.

    Группа 2: Турция, Швеция, Россия.

    Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.

    Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

    Лига С

    Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.

    Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.

    Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.

    Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.

    Лига D

    Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

    Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь.

    Группа 3: Косово, Мальта, Фарерские острова, Азербайджан.

    Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 14:49
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 25 января 2018, 08:33

      Группа для наших (Сборная России) вполне проходимая! Ну и очень интересно посмотреть что за турнир получиться!

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 25 января 2018, 04:56

      Хорватия,Англия,Испания тоже неплохая группа!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 января 2018, 03:49

      "Всех порвем!" - девиз сб.России на Евро-20..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 25 января 2018, 00:04

      Посмотрим что за турнир получиться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 января 2018, 21:47

      Супер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 24 января 2018, 19:50

      Чо дальше ? Кубок ООН ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > Африканскaя чумa cвинeй 24 января 2018, 20:53

      Чемпионат религий))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 24 января 2018, 19:50

      Есть маленький шанс )

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 января 2018, 19:43

      Ну может хотя бы здесь повезет!!

      4
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 24 января 2018, 19:36

      Могло быть и хуже, подумал Черчесов. Как повезло, подумали тренеры соперников.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 19:30

      нормальной такой жребий получился, посмотрим на деле что за турнир получиться и как будут выкладываться команды.

      6
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