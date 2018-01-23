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    Завтра «Интер» завершит переговоры по трансферу Пасторе

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе может стать игроком «Интера». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

    По его данным, сегодня представители миланского клуба встретились с агентом 28-летнего игрока. Переговоры на данный момент не привели к трансферу и окончательно завершатся завтра.

    В текущем сезоне хавбек забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 18 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что игрок сборной Аргентины пропустил три тренировки парижан.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.01.2018 22:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 26 января 2018, 06:43

      Жоа Мариу в Вест-Хем, Пасторе к нам....ПРОСТО СУПЕР!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 24 января 2018, 00:39

      Было бы очень круто! Forza

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 23 января 2018, 23:50

      форза ИНТЕР

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 января 2018, 23:13

      круть!

      1
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