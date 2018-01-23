Завтра «Интер» завершит переговоры по трансферу Пасторе

Жоа Мариу в Вест-Хем, Пасторе к нам....ПРОСТО СУПЕР!!!
Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе может стать игроком «Интера». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.
По его данным, сегодня представители миланского клуба встретились с агентом 28-летнего игрока. Переговоры на данный момент не привели к трансферу и окончательно завершатся завтра.
В текущем сезоне хавбек забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 18 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Ранее «Бомбардир» писал о том, что игрок сборной Аргентины пропустил три тренировки парижан.