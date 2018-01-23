Завтра «Интер» завершит переговоры по трансферу Пасторе

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе может стать игроком «Интера». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

По его данным, сегодня представители миланского клуба встретились с агентом 28-летнего игрока. Переговоры на данный момент не привели к трансферу и окончательно завершатся завтра.

В текущем сезоне хавбек забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 18 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что игрок сборной Аргентины пропустил три тренировки парижан.