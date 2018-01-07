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    Пасторе – о пропуске тренировок «ПСЖ»: «Я честен перед клубом и никогда не сделаю ему ничего плохого»

    Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал нарушение трудовой дисциплины со своей стороны. Игрок пропускает тренировки команды.

    «Я люблю свой клуб и никогда не сделаю ему ничего плохого. Пропуски занятий связаны с личными проблемами. Я был одним из первых, кто стал частью проекта под названием «ПСЖ», и поэтому предельно честен перед ним», – сказал аргентинец.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Пасторе может перейти в итальянский «Интер».

    Источник: Yahoo

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    07.01.2018 12:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 15:21

      А я думал, что Дзюба - это предел распиз..........ва.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 7 января 2018, 15:20

      Отличный игрок, надо отпустить его

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 января 2018, 15:12

      На мой взгляд Хавьер заслуживает , чтобы его спокойно отпустили , да и со стороны шейхов будет как то мелочно удерживать в команде игрока на которого уже несколько лет как не рассчитывают по большому счету. А для самого Пасторе вариант с Интером может быть то что нужно, да и Интеру сейчас очень нужен такой игрок.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 января 2018, 15:02

      "Собрание трудового коллектива осудило поступок Пасторе , приняло во внимание его личные проблемы ... и сделало последнее предупреждение ! " )))

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