Пасторе – о пропуске тренировок «ПСЖ»: «Я честен перед клубом и никогда не сделаю ему ничего плохого»

Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал нарушение трудовой дисциплины со своей стороны. Игрок пропускает тренировки команды.

«Я люблю свой клуб и никогда не сделаю ему ничего плохого. Пропуски занятий связаны с личными проблемами. Я был одним из первых, кто стал частью проекта под названием «ПСЖ», и поэтому предельно честен перед ним», – сказал аргентинец.

Ранее «Бомбардир» писал, что Пасторе может перейти в итальянский «Интер».