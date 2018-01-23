Неймар готов перейти в «Реал», если мадридцы купят Гризманна и Азара

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал условие, при котором он согласится на переход в «Реал».

Бразилец готов подписать контракт с мадридским клубом, если он приобретет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Ранее Неймар дал понять, что не хочет играть бок о бок с нападающими Гарри Кейном («Тоттенхэм») и Мауро Икарди («Интер»), которые также находятся в трансферном списке «галактикос».

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил 24 мяча и сделал 16 голевых передач.