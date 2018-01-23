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    Неймар готов перейти в «Реал», если мадридцы купят Гризманна и Азара

    Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал условие, при котором он согласится на переход в «Реал».

    Бразилец готов подписать контракт с мадридским клубом, если он приобретет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    Ранее Неймар дал понять, что не хочет играть бок о бок с нападающими Гарри Кейном («Тоттенхэм») и Мауро Икарди («Интер»), которые также находятся в трансферном списке «галактикос».

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил 24 мяча и сделал 16 голевых передач.

    Источник: Diario Gol

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    23.01.2018 15:24
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +575

      Mark68 24 января 2018, 15:11

      А ему хуху не хохо,..ааа!?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 24 января 2018, 12:02

      Офигевшая, продажная сволочь.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 января 2018, 23:20

      А может просто Неймар лесом пойдет , а купить Кейна и Икарди !

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 января 2018, 22:20

      Где это видано,что бы игрок ставил условие команде и тренеру,где и с кем хочет играть )) Отмотайте пленку на лет 10 назад ..... Бред, Его бы сгноили в запасе,,,
      Что творит бабло ??????

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 января 2018, 21:56

      Надувная куклу не хочешь, каждый раз после игры.Он хочет сломать двух игроков соберая вокруг себя как делает сейчас с Кавани

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 января 2018, 19:44

      Что за условия, ты кто такой вообще??????? Продажная девочка, не более. Реал, не делай ошибку покупая это говно

      4
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      Рейтинг: +111

      lisal 23 января 2018, 18:49

      Мне так кажется что футболерры-(некоторые) походу пупа на животе не чувствуют.

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 января 2018, 18:30

      ......и президентом Реала будет товарищ Путин.....

      2
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      Рейтинг: +116

      ron 80 23 января 2018, 18:23

      По ходу с этим играчком всё ясно.....Перес хлебнёт с ним и папой...НЕ удивлюсь если папаня по ходу и подсидит Переса,предварительно опустив на бабки.......

      2
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      Рейтинг: +142

      SERG63 23 января 2018, 18:21

      Не верю!!!

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