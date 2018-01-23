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  • Неймар готов перейти в «Реал», если мадридцы купят Гризманна и Азара

Неймар готов перейти в «Реал», если мадридцы купят Гризманна и Азара

23 января 2018, 15:24
38

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал условие, при котором он согласится на переход в «Реал».

Бразилец готов подписать контракт с мадридским клубом, если он приобретет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Ранее Неймар дал понять, что не хочет играть бок о бок с нападающими Гарри Кейном («Тоттенхэм») и Мауро Икарди («Интер»), которые также находятся в трансферном списке «галактикос».

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча, забил 24 мяча и сделал 16 голевых передач.

Источник: Diario Gol
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Атлетико Челси Азар Эден Гризманн Антуан Неймар
Комментарии (38)
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bset
1516710505
Это он типа подписался под тем, что один не потянет и ему надо давать пасы, чтобы уже шансов не было промахнуться?
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Dgad
1516711059
Ну и сиди в ПСЖ зарабатывай бабки, Реалу ты не нужен, они Кейна полюбому купят))
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DeStar
1516711142
он спецом выбрал таких людей/футболистов, которые как бы .. реально ему не будут мешать? в том плане .что азар не бомбардир как суарес или кавани. а скорее игрок атаки , и с глоами, и с передачами но не зверь. и гризман, вроде бы не зазвездившийся поц, но очень эффективный. И типа на их фоне неймар будет богом и будит их строить. Понятно, а то увидел стату кейна и икарди да подумал, блин, так они в апл и италии забивают больше чем я в сраном чемпионате франции! и при этом играют еще не в первых клубах, типа сити и юве! боится
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insider_retro
1516711460
Футбольный бог, когда-нибудь накажет его за все проявления не спортивного поведения и пренебрежение футбольной этикой!...
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Kulimen
1516712282
Неймару пора прекращать с карьерой игрока и покупать себе свой клуб. Или пусть его Сток Сити возьмет, и если он выиграет с ними ЛЧ, то Золотой мяч по-любому будет его. А вообще он хуже шлю*и, как у этого петуха еще болельщики есть.
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DeStar
1516712928
Странно, что он не сказал " я перейду в реал, если купите месси и скажете ему что я главный и чтобы он не забивал голы а только передачи мне делал"
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hevbn 28
1516713453
В первые слышу, чтобы игрок еще не перешедший в команду говорил о том кого еще купить клубу, думаю что это "утка. Тем более, что не понятно чем хуже (или лучше ) Гризманн-Азар ,чем Икарди-Кейн.
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Eddyson
1516717751
Играет за ПСЖ, руководит трансферной кампанией Реала: и когда паренек только все успевает? И впрямь: "Талантливый человек талантлив во всём"))
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Axe111
1516725853
Что за условия, ты кто такой вообще??????? Продажная девочка, не более. Реал, не делай ошибку покупая это говно
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SKS6891
1516784563
Офигевшая, продажная сволочь.
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