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    Игроки «ПСЖ» недовольны отношением к себе со стороны одного из помощников Эмери

    В «ПСЖ» назревает очередной конфликт. Футболисты парижского клуба выражают недовольство отношением к себе со стороны одного из помощников главного тренера Унаи Эмери Хуана Карлоса Карседо.

    Напомним, ранее СМИ уже не раз сообщали о противостоянии в раздевалке команды между бразильскими и аргентинскими игроками, а также о недовольстве футболистов методами работы испанского специалиста.

    Также не стоит забывать о разгоревшемся осенью конфликте между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани.

    После 22-х туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя «Лион» на восемь очков.

    Источник: Le Parisien

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    23.01.2018 14:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 23 января 2018, 15:08

      Не команда, а сборище туристов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 января 2018, 15:03

      ПСЖ в данном виде - это, вообще, конфликт!... Все звёзды, у всех свои закидоны, предпочтения и требования... Но нет Папы, который бы их всех причесал в нужном направлении!... При первых же неудачах "плывут", никто друг за друга, за клуб и тренера загибаться не намерен... В общем, в еуротурнирах их ещё понагибают...

      3
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      Рейтинг: +232

      Sterh 23 января 2018, 14:49

      Ути, мои маленькие! Дядя тренер плохо к вам относится! Ну вы держитесь там! Может - к психологу походите? Не забудьте Неймара, который обидился на свист болельщиков!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 января 2018, 14:44

      Если что Леня Слуцкий без работы сидит)

      1
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