Игроки «ПСЖ» недовольны отношением к себе со стороны одного из помощников Эмери

В «ПСЖ» назревает очередной конфликт. Футболисты парижского клуба выражают недовольство отношением к себе со стороны одного из помощников главного тренера Унаи Эмери Хуана Карлоса Карседо.

Напомним, ранее СМИ уже не раз сообщали о противостоянии в раздевалке команды между бразильскими и аргентинскими игроками, а также о недовольстве футболистов методами работы испанского специалиста.

Также не стоит забывать о разгоревшемся осенью конфликте между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани.

После 22-х туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя «Лион» на восемь очков.