Санчес — болельщикам «Арсенала»: «Спасибо за кричалку «Alexis Sanchez Baby»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес попрощался с «Арсеналом». Также он заявил, что покинул лондонцев по той же причине, что и Тьерри Анри в свое время. Однако о том, какая это именно причина, чилиец не сообщил.

«Хочу поблагодарить технический персонал «Арсенала», медицинский штаб, всех партнеров по команде, с которыми я разделил много приятных моментов. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто не попадает на обложку, но без кого ничего не было бы возможно. Я говорю о тех, кто готовит еду, чистит бутсы и следит за состоянием газона. Большое спасибо вам за то, что помогали нам становиться лучше каждый день.

Есть люди (экс-игроки клуба), которые говорили о моей ситуации в команде, не зная реального положения дел, и причиняли тем самым вред клубу. Должен сказать, что всегда выкладывался на 100% до последнего дня.

Я помню разговор с Анри — легендарным игроком «Арсенала». Он покинул клуб по той же причине, что и я. Сегодня мой черед.

Спасибо всем «канонирам»! Я хочу посвятить все достижения и хорошие моменты в клубе болельщикам. Они самая важная часть команды. Спасибо за кричалку «Alexis Sanchez Baby» (Алексис Санчес детка — прим. ред)», — написал Санчес в своем инстаграме.

Напомним, что одновременно с переходом Санчеса из «Арсенала» было объявлено о переходе полузащитника Генриха Мхитаряна из «МЮ» в «Арсенал».