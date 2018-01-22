Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Астане»

«Спартак» проиграл свой второй контрольный матч на первом зимнем сборе в ОАЭ. На этот раз красно-белые потерпели поражение от «Астаны».

Примечательно, что к 75-й минуте красно-белые уступали со счетом 0:3, однако сначала за 11 минут до конца основного времени поединка Квинси Промес отквитал один гол с пенальти, а на 89-й минуте еще один мяч забил Педро Роша.

Товарищеский матч.

Спартак (Россия) – Астана (Казахстан) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Станоевич, 19; 0:2 – Томасов, 33; 0:3 – Деспотович, 75; 1:3 – Промес, 79; 2:3 – Роша, 89.