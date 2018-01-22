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Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Астане»

22 января 2018, 13:51
41

«Спартак» проиграл свой второй контрольный матч на первом зимнем сборе в ОАЭ. На этот раз красно-белые потерпели поражение от «Астаны».

Примечательно, что к 75-й минуте красно-белые уступали со счетом 0:3, однако сначала за 11 минут до конца основного времени поединка Квинси Промес отквитал один гол с пенальти, а на 89-й минуте еще один мяч забил Педро Роша.

Товарищеский матч.

Спартак (Россия) – Астана (Казахстан) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Станоевич, 19; 0:2 – Томасов, 33; 0:3 – Деспотович, 75; 1:3 – Промес, 79; 2:3 – Роша, 89.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Астана
Комментарии (41)
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1516618807
Не вижу ничего в этих товарняках ничего трагичного тренер дает всем шанс поиграть и смотреть кто на сколько готов и ещё на носу отвественные матчи и травмироваться ни кто не хочет хватит одного Джики уже потеряли
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Ruryu
1516621382
Когда,до некоторых дойдёт: "товарка" никоим образом,не отражает действительную силу команды. Наигрывают комбинации,какие-то открывания-закрывание,и тд... те,кто сейчас,очень сильно "глумиться" над Спартаком,наверное сильно поверили в сборную,которая с Испанией 3:3,сгоняла.. не дай бог.нам с испанцами,встретиться в каком-нибудь турнире-думаю,мы и до штрафной не дойдём....
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mialkov
1516623829
Когда-то сборную СССР называли чемпионом мира по товарищеским играм. Всех делали, а вот в официальных играх - не блистали. Надеюсь наш Спартак все сделает наоборот!
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oyabun
1516624667
Нормально так! Я сегодня собирался посмотреть игру в 19 на Матч.ТВ, а тут уже результат выложили! Неспортивно как то.. С одной стороны огорчение, а с другой почитал комменты смотревших и понял что ничего не потерял, а даже наоборот, поберег нервы ))
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alexivanof197
1516625213
в этих матчах главное без травм
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Коза Ностра
1516628197
Для Спартака нормально.Всёж таки Астана не АЕКа.
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Дмитрий ФКСМ
1516629347
Спартак на зимних сборах постоянно всем летит, а в официальных матчах рвет! Товарищеские матчи для Спама не показатель
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Seraffim
1516633536
Поражение в товарищеском матче, бывает полезнее уверенной победы. Есть над чем работать, есть чего менять и делать лучше.
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OfaZavr
1516635030
ладно... никакой трагедии нет выводы будем делать по официальным матчам, вот и посмотрим как исправит ошибки тренерский штаб.
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Татарин за ЦСКА
1516637470
Смотрел матч и скажу честно Спартак не понравился.Слишком много ошибок в центре поля,защита просто давала бить любому сопернику с любой позиции. Ну все равно это тренировка и игра ничего не значит,но думаю Спартаку нужен хороший защитник и тогда всё будет отлично в команде. Думаю.кто смотрел матч,со мной согласятся.я не в обиду это написал.
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