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    Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Астане»

    «Спартак» проиграл свой второй контрольный матч на первом зимнем сборе в ОАЭ. На этот раз красно-белые потерпели поражение от «Астаны».

    Примечательно, что к 75-й минуте красно-белые уступали со счетом 0:3, однако сначала за 11 минут до конца основного времени поединка Квинси Промес отквитал один гол с пенальти, а на 89-й минуте еще один мяч забил Педро Роша.

    Товарищеский матч.

    Спартак (Россия) – Астана (Казахстан) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Станоевич, 19; 0:2 – Томасов, 33; 0:3 – Деспотович, 75; 1:3 – Промес, 79; 2:3 – Роша, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2018 13:51
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:11

      Смотрел матч и скажу честно Спартак не понравился.Слишком много ошибок в центре поля,защита просто давала бить любому сопернику с любой позиции.
      Ну все равно это тренировка и игра ничего не значит,но думаю Спартаку нужен хороший защитник и тогда всё будет отлично в команде.
      Думаю.кто смотрел матч,со мной согласятся.я не в обиду это написал.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:29

      Спасибо за объективный коммент!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > oyabun 22 января 2018, 19:30

      Думаю многие меня поняли и не будет обид!!!

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:32

      Обиды могут быть только по отношению к руководству Спартака, которое не делает ровным счетом ничего для усиления команды.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > oyabun 22 января 2018, 19:36

      Тоже самое могу сказать и про наше руков-во

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:41

      Ну у ваших то объективно нет денег и можно только посочувствовать вам как болельщикам. А вот Спартак то финансово вполне благополучен. Не Зенит, но закрыть хротя бы одну проблемную позицию ЦЗ вполне мог бы. Что мешает, никто из нас понять не может.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > oyabun 22 января 2018, 19:43

      За сочувствие конечно спасибо.но я не уверен,что у Гинера нет средств купить двух-трёх игроков

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      Рейтинг: +512

      gari69 > Татарин за ЦСКА 26 января 2018, 10:26

      Дорогой друг! зачем вы эти технические тренировки смотрите ? а потом на полном серьёзе рассуждаете об игре -улыбнуло)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 18:30

      ладно... никакой трагедии нет выводы будем делать по официальным матчам, вот и посмотрим как исправит ошибки тренерский штаб.

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      Рейтинг: +124

      Seraffim 22 января 2018, 18:05

      Поражение в товарищеском матче, бывает полезнее уверенной победы. Есть над чем работать, есть чего менять и делать лучше.

      6
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 января 2018, 18:01

      Даже и не стоит обсуждать товарняки,,,другие задачи,,,,заложить фундамент на остаток чемпа,,,,

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      Рейтинг: +4025

      raritet 22 января 2018, 17:26

      как -то рано успокоились казахи, а так по игре могло быть традиционно 0:5. Наверное Спартак усыпило малоизвестное название команды и малоизвестные миру имена футболистов. А они, казахи , оказывается , тоже , как показала практика, футболисты.

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      Рейтинг: +512

      gari69 > raritet 22 января 2018, 17:31

      Товарищ! вы это серьёзно.......

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 января 2018, 17:19

      Бывает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ 22 января 2018, 16:55

      Спартак на зимних сборах постоянно всем летит, а в официальных матчах рвет! Товарищеские матчи для Спама не показатель

      3
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 22 января 2018, 16:36

      Для Спартака нормально.Всёж таки Астана не АЕКа.

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 22 января 2018, 16:36

      Народ, вы состав посмотрите, там половина из "молодых" и "подающих надежды".

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 22 января 2018, 16:13

      С такой игрой порвет Локо Спартак весной как Тузик грелку )

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      Рейтинг: +643

      Symbol > Loxxam 22 января 2018, 18:41

      А ты не напомнишь, как Локо свой первый товарняк сыграл?)) Чего по сборам то судить?

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