Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Астане»

Смотрел матч и скажу честно Спартак не понравился.Слишком много ошибок в центре поля,защита просто давала бить любому сопернику с любой позиции.
Ну все равно это тренировка и игра ничего не значит,но думаю Спартаку нужен хороший защитник и тогда всё будет отлично в команде.
Думаю.кто смотрел матч,со мной согласятся.я не в обиду это написал.
«Спартак» проиграл свой второй контрольный матч на первом зимнем сборе в ОАЭ. На этот раз красно-белые потерпели поражение от «Астаны».
Примечательно, что к 75-й минуте красно-белые уступали со счетом 0:3, однако сначала за 11 минут до конца основного времени поединка Квинси Промес отквитал один гол с пенальти, а на 89-й минуте еще один мяч забил Педро Роша.
Товарищеский матч.
Спартак (Россия) – Астана (Казахстан) – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Станоевич, 19; 0:2 – Томасов, 33; 0:3 – Деспотович, 75; 1:3 – Промес, 79; 2:3 – Роша, 89.