Рауш: «Могу бегать все 90 минут по 11-12 километров за матч, для меня это не проблема»

Новичок «Динамо» Константин Рауш заявил, что во время Кубка конфедераций следил за выступлением сборной России, в частности, за футболистами, играющими на его позиции. Также защитник рассказал о своих сильных сторонах, отметив, что готов носиться по полю все 90 минут.

– Вы пару месяцев назад смотрели Кубок конфедераций? Как вам сборные Германии и России?

– Тяжелый вопрос. В Германии я всех очень хорошо знаю, постоянно играю против них. У Германии много хороших футболистов, но они выигрывают не только поэтому. Они – команда. Я не знаю, как это объяснить по-русски. Командный дух? Сыгранность? Да, но все вместе. Они все вместе работают на победу. Игры сборной России я тоже все видел. Думаю, у нас есть потенциал, потому что есть хорошие игроки. Лишь чуть-чуть не хватает до побед.

– Вы следили за своим левым флангом у сборной России? Оценивали тех исполнителей, что на нем играют?

– Всегда, когда смотришь какой-то матч, прежде всего обращаешь внимание на тех, кто играет на твоей позиции. Это нормально. Но я был очень рад, когда тренер мне позвонил. Я был счастлив получить шанс показать себя тренерам и сыграть за сборную России.

– Окей, тогда так: сильные стороны футболиста Константина Рауша?

– Я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на своем фланге. Могу бегать по 11-12 километров за матч – не проблема. У меня неплохая скорость. Еще мой конек – фланговые подачи. Это мой футбол. Я всегда так играл.