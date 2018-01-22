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  • Рауш: «Могу бегать все 90 минут по 11-12 километров за матч, для меня это не проблема»

Рауш: «Могу бегать все 90 минут по 11-12 километров за матч, для меня это не проблема»

22 января 2018, 12:27
6

Новичок «Динамо» Константин Рауш заявил, что во время Кубка конфедераций следил за выступлением сборной России, в частности, за футболистами, играющими на его позиции. Также защитник рассказал о своих сильных сторонах, отметив, что готов носиться по полю все 90 минут.

– Вы пару месяцев назад смотрели Кубок конфедераций? Как вам сборные Германии и России?

– Тяжелый вопрос. В Германии я всех очень хорошо знаю, постоянно играю против них. У Германии много хороших футболистов, но они выигрывают не только поэтому. Они – команда. Я не знаю, как это объяснить по-русски. Командный дух? Сыгранность? Да, но все вместе. Они все вместе работают на победу. Игры сборной России я тоже все видел. Думаю, у нас есть потенциал, потому что есть хорошие игроки. Лишь чуть-чуть не хватает до побед.

– Вы следили за своим левым флангом у сборной России? Оценивали тех исполнителей, что на нем играют?

– Всегда, когда смотришь какой-то матч, прежде всего обращаешь внимание на тех, кто играет на твоей позиции. Это нормально. Но я был очень рад, когда тренер мне позвонил. Я был счастлив получить шанс показать себя тренерам и сыграть за сборную России.

– Окей, тогда так: сильные стороны футболиста Константина Рауша?

– Я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на своем фланге. Могу бегать по 11-12 километров за матч – не проблема. У меня неплохая скорость. Еще мой конек – фланговые подачи. Это мой футбол. Я всегда так играл.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Рауш Константин
Комментарии (6)
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oyabun
1516613830
Хороший был бы вариант на подмену ДимКо.. Как можно было прошляпить?!.. Не понимаю.
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volfrik
1516617313
Может и получится у него, старательный футболист, посадит на лавку магомеда
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Ruryu
1516621827
Лишь бы,заиграл... и утёр нос всем,а-ля "грандам" рфпл...
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FanatSerj
1516632496
"Могу бегать по 11-12 километров за матч" это уже заявка неплохая, а то у нас бывает, что только до скамейки добегать могут, а некоторые даже и этого не могут ))
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jeka7777777
1516719184
Лучшее приобретение Динамо за последнее время
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