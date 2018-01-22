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    Рауш: «Могу бегать все 90 минут по 11-12 километров за матч, для меня это не проблема»

    Новичок «Динамо» Константин Рауш заявил, что во время Кубка конфедераций следил за выступлением сборной России, в частности, за футболистами, играющими на его позиции. Также защитник рассказал о своих сильных сторонах, отметив, что готов носиться по полю все 90 минут.

    – Вы пару месяцев назад смотрели Кубок конфедераций? Как вам сборные Германии и России?

    – Тяжелый вопрос. В Германии я всех очень хорошо знаю, постоянно играю против них. У Германии много хороших футболистов, но они выигрывают не только поэтому. Они – команда. Я не знаю, как это объяснить по-русски. Командный дух? Сыгранность? Да, но все вместе. Они все вместе работают на победу. Игры сборной России я тоже все видел. Думаю, у нас есть потенциал, потому что есть хорошие игроки. Лишь чуть-чуть не хватает до побед.

    – Вы следили за своим левым флангом у сборной России? Оценивали тех исполнителей, что на нем играют?

    – Всегда, когда смотришь какой-то матч, прежде всего обращаешь внимание на тех, кто играет на твоей позиции. Это нормально. Но я был очень рад, когда тренер мне позвонил. Я был счастлив получить шанс показать себя тренерам и сыграть за сборную России.

    – Окей, тогда так: сильные стороны футболиста Константина Рауша?

    – Я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на своем фланге. Могу бегать по 11-12 километров за матч – не проблема. У меня неплохая скорость. Еще мой конек – фланговые подачи. Это мой футбол. Я всегда так играл.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    22.01.2018 12:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +71

      jeka7777777 23 января 2018, 17:53

      Лучшее приобретение Динамо за последнее время

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 января 2018, 17:48

      "Могу бегать по 11-12 километров за матч"
      это уже заявка неплохая, а то у нас бывает, что только до скамейки добегать могут, а некоторые даже и этого не могут ))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 22 января 2018, 14:50

      Лишь бы,заиграл... и утёр нос всем,а-ля "грандам" рфпл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 22 января 2018, 13:35

      Может и получится у него, старательный футболист, посадит на лавку магомеда

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 января 2018, 12:37

      Хороший был бы вариант на подмену ДимКо.. Как можно было прошляпить?!.. Не понимаю.

      3
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