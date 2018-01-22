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    Защитник «Ботафого» Рабелло обойдется «Спартаку» в 6 миллионов

    Футбольный агент Анселмо Паива, представляющий интересы защитника «Ботафого» Игора Рабелло, рассказал о стоимости своего клиента. Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец входит в интересы «Спартака».

    – В четверг со мной связывался большой итальянский агент, который рассказал об интересе российского клуба. Правда, он уточнил, что Игор – не первый выбор.

    – Но клуб – «Спартак»?

    – Насколько знаю, этот клуб занимался трансфером защитника «Сантоса» Вериссимо. Если сделка по нему сорвется, то может перейти к варианту с Рабелло.

    – Как много хочет выручить «Ботафого»?

    – 6 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 07:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 10:50

      надеюсь подпишем все таки кого-то ведь осталась неделя а у нас новый сезон бразильского сериала намечается.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 января 2018, 10:07

      защитники свои есть хорошие

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 22 января 2018, 09:50

      нехер в защиту бразильцев ставить!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 09:29

      вроде было опровержение что им Спартак не интересуется . И не надо пихать или сувать нам то чего нет

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 09:26

      где его характеристика? без него на работу не берут учтите господа продавальщики

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 января 2018, 09:08

      Дал очень адекватное предложение.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 22 января 2018, 09:03

      Интересно,это адекватная цена?? Кроме,возраста,какие плюсы???

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 января 2018, 09:02

      Для Федуна 6 млн. это копейки.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 января 2018, 08:52

      время покажет

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      Рейтинг: +58

      борманбек 22 января 2018, 08:19

      лижбы взять когото

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