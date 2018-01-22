Защитник «Ботафого» Рабелло обойдется «Спартаку» в 6 миллионов

Футбольный агент Анселмо Паива, представляющий интересы защитника «Ботафого» Игора Рабелло, рассказал о стоимости своего клиента. Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец входит в интересы «Спартака».

– В четверг со мной связывался большой итальянский агент, который рассказал об интересе российского клуба. Правда, он уточнил, что Игор – не первый выбор.

– Но клуб – «Спартак»?

– Насколько знаю, этот клуб занимался трансфером защитника «Сантоса» Вериссимо. Если сделка по нему сорвется, то может перейти к варианту с Рабелло.

– Как много хочет выручить «Ботафого»?

– 6 миллионов евро.