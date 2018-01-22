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  • Защитник «Ботафого» Рабелло обойдется «Спартаку» в 6 миллионов

Защитник «Ботафого» Рабелло обойдется «Спартаку» в 6 миллионов

22 января 2018, 07:30
10

Футбольный агент Анселмо Паива, представляющий интересы защитника «Ботафого» Игора Рабелло, рассказал о стоимости своего клиента. Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец входит в интересы «Спартака».

– В четверг со мной связывался большой итальянский агент, который рассказал об интересе российского клуба. Правда, он уточнил, что Игор – не первый выбор.

– Но клуб – «Спартак»?

– Насколько знаю, этот клуб занимался трансфером защитника «Сантоса» Вериссимо. Если сделка по нему сорвется, то может перейти к варианту с Рабелло.

– Как много хочет выручить «Ботафого»?

– 6 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Ботафого
Комментарии (10)
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борманбек
1516598371
лижбы взять когото
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vodomut
1516600373
время покажет
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vladimir-7
1516600929
Для Федуна 6 млн. это копейки.
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Ruryu
1516601033
Интересно,это адекватная цена?? Кроме,возраста,какие плюсы???
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RedWhiteFans2
1516601326
Дал очень адекватное предложение.
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Полная Канистра
1516602419
где его характеристика? без него на работу не берут учтите господа продавальщики
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Полная Канистра
1516602552
вроде было опровержение что им Спартак не интересуется . И не надо пихать или сувать нам то чего нет
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dendiesel
1516603833
нехер в защиту бразильцев ставить!!!
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Igor Belousov
1516604821
защитники свои есть хорошие
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OfaZavr
1516607451
надеюсь подпишем все таки кого-то ведь осталась неделя а у нас новый сезон бразильского сериала намечается.
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