Защитник «Ботафого» Рабелло обойдется «Спартаку» в 6 миллионов

надеюсь подпишем все таки кого-то ведь осталась неделя а у нас новый сезон бразильского сериала намечается.
Футбольный агент Анселмо Паива, представляющий интересы защитника «Ботафого» Игора Рабелло, рассказал о стоимости своего клиента. Ранее сообщалось, что 22-летний бразилец входит в интересы «Спартака».
– В четверг со мной связывался большой итальянский агент, который рассказал об интересе российского клуба. Правда, он уточнил, что Игор – не первый выбор.
– Но клуб – «Спартак»?
– Насколько знаю, этот клуб занимался трансфером защитника «Сантоса» Вериссимо. Если сделка по нему сорвется, то может перейти к варианту с Рабелло.
– Как много хочет выручить «Ботафого»?
– 6 миллионов евро.