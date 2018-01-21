Роналду и Бэйл сыграют в атаке у «Реала» с первых минут в матче против «Депортиво»

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Депортиво».

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Модрич, Бэйл, Марсело, Каземиро, Майорал.

Также в заявку на матч попал нападающий Карим Бензема, который восстановился от травмы бедра.

«Депортиво»: Рубен, Хаунфран, Шер, Онэ, Луизиньо, Гельерме, Селсо, Москера, Адриан, Лукас, Андоне,

Матч начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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