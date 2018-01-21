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    Роналду и Бэйл сыграют в атаке у «Реала» с первых минут в матче против «Депортиво»

    Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал»«Депортиво».

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Модрич, Бэйл, Марсело, Каземиро, Майорал.

    Также в заявку на матч попал нападающий Карим Бензема, который восстановился от травмы бедра.

    «Депортиво»: Рубен, Хаунфран, Шер, Онэ, Луизиньо, Гельерме, Селсо, Москера, Адриан, Лукас, Андоне,

    Матч начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    21.01.2018 17:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 января 2018, 18:46

      Реал обделается реально.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 января 2018, 18:35

      бейл и роналду ! серьезннооооооооооооо!!!

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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > dinar7777dinar 21 января 2018, 19:14

      да вон, бэйл гол красавец положил. Не нужно реалу его продавать, это топ игрок, нужно его вылечить только) а вот роналду и бензема пора уходить. Бэйл уже лучший бомбардир реала в чемпе, сыграл матчей 8 из 20 туров всего

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > dinar7777dinar 21 января 2018, 19:29

      а вот и дубль бэйла..

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > DeStar 21 января 2018, 20:09

      А вот и дубль Роналду между прочем

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > САНЁК17 21 января 2018, 20:40

      бывает ))))) за второе место им удачи побороться !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 21 января 2018, 20:40

      круть круть ! паулиньо догнал !! крутой !!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 21 января 2018, 20:52

      бейл гол красавец? пффф обычный гол !! вот модрич красава сходу. вот красавец голешник !!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > dinar7777dinar 21 января 2018, 21:46

      Причем тут кто кого догнал) с таким успехом можно сказать, бэйл играет мало очень, но он эффективен. И я не сравнивал его ни с кем, просто поддерживаю то .чтобы бэйл остался в реале, а кри ро и бензема ушли. А так, месси тоже доганять кавани придется , да салаха с кейном, икарди и иммобиле) но яж понимаю, что это бред и месси лучше) не нужно мерять по голам) эти 7-1 тоже никому не нужны, когда проиграли бетису и вильяреалу

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > dinar7777dinar 21 января 2018, 21:48

      ну на момент написания поста гола модрича еще не было) а почему не говоришь, про передачу модричу от роналду?)) тоже ведь участвовал))))))) Я от реала уже ничего не жду в этом сезоне, особенно в ла лиге, кубок испании еще есть, ну так , на вскидку, и лч, вдруг заиграют ребята, кто знает, на победу не надеюсь, но есть шанс еще не опозорится в двух других турнирах. В таком сезоне я буду рад и кубку испании.

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