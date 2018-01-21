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    Лунев: «Прививка от звездной болезни, сделанная на ранних этапах карьеры, сработала в «Зените»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как изменился за год после перехода в санкт-петербургский клуб.

    — Андрей, изменились ли вы за год в «Зените»?

    — Это со стороны надо смотреть. Наверное, нет.

    — А как человек? Как вратарь?

    — Да нет. Что можно было поменять? Что раньше нужно было делать — ловить мяч и помогать команде, — то и сейчас. А как человек? Не знаю, наверное, стал ощущать больше внимания к себе, но я не хожу ни на какие светские мероприятия, мне это вообще абсолютно неинтересно. Поэтому я считаю, что ничего не поменялось.

    — Та прививка от звездной болезни, сделанная на ранних этапах карьеры, работает по-прежнему?

    — Да, прививка сработала. Как в детстве, когда ставят.

    — В «Зените» давление на вратаря посильнее, чем в «Уфе»? Разницу почувствовали?

    — Да какое давление? Ты делаешь свою работу.

    — Цена ошибки?

    — Цена ошибки и там была: ты ошибешься — тебя посадят на скамейку, и все. Так же и здесь, только здесь еще турнирное положение важнее. На меня давление никак не влияет. Надо делать свое дело качественно и не обращать внимание на то, что кто-то говорит.

    — Вы сейчас начнете с нуля борьбу за место в воротах?

    — Каждый раз после паузы ты начинаешь с нуля. По крайней мере, у меня так: нужно с нуля доказывать, что ты достоин играть. В этом и есть суть конкуренции, в этом и кроется залог побед и результата.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.01.2018 13:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +371

      multi1984 21 января 2018, 19:16

      Спокойный как и Слава Малафеев +++++

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 января 2018, 18:47

      Вот Лунёв точно достоин быть первым в сборной. В отличие от Акинфеева этот парень не смотрит на партнёров с высоты.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 января 2018, 16:08

      С какого нуля ??? Ты основной вратарь !!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2018, 14:36

      в Зените за последние три года единственный удачный трансфер остальное просто хлам

      1
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Garrincha58 21 января 2018, 15:47

      еще и Кузяева можно отметить как удачный трансфер!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > ТОПТЫГИН 21 января 2018, 18:12

      С учетом прошлой осени, - еще и Кокорина. В этом сезоне без него Зениту медалей было бы не взять.

      1
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