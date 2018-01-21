Лунев: «Прививка от звездной болезни, сделанная на ранних этапах карьеры, сработала в «Зените»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как изменился за год после перехода в санкт-петербургский клуб.

— Андрей, изменились ли вы за год в «Зените»?

— Это со стороны надо смотреть. Наверное, нет.

— А как человек? Как вратарь?

— Да нет. Что можно было поменять? Что раньше нужно было делать — ловить мяч и помогать команде, — то и сейчас. А как человек? Не знаю, наверное, стал ощущать больше внимания к себе, но я не хожу ни на какие светские мероприятия, мне это вообще абсолютно неинтересно. Поэтому я считаю, что ничего не поменялось.

— Та прививка от звездной болезни, сделанная на ранних этапах карьеры, работает по-прежнему?

— Да, прививка сработала. Как в детстве, когда ставят.

— В «Зените» давление на вратаря посильнее, чем в «Уфе»? Разницу почувствовали?

— Да какое давление? Ты делаешь свою работу.

— Цена ошибки?

— Цена ошибки и там была: ты ошибешься — тебя посадят на скамейку, и все. Так же и здесь, только здесь еще турнирное положение важнее. На меня давление никак не влияет. Надо делать свое дело качественно и не обращать внимание на то, что кто-то говорит.

— Вы сейчас начнете с нуля борьбу за место в воротах?

— Каждый раз после паузы ты начинаешь с нуля. По крайней мере, у меня так: нужно с нуля доказывать, что ты достоин играть. В этом и есть суть конкуренции, в этом и кроется залог побед и результата.