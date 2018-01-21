Вратарь «Зари» Лунин близок к переходу в «Реал Сосьедад»

Главный тренер украинской «Зари» Юрий Вернидуб подтвердил, что на его вратаря Андрея Лунина есть спрос у других клубов. По информации СМИ, футболист близок к переходу в испанский «Реал Сосьедад».

«Есть на него спрос, насколько я понимаю. Мне хочется, чтобы он остался. С кем бы ни договорились, есть договоренность с президентом и генеральным директором клуба, что до лета он точно останется у нас, а там посмотрим. Даже если и состоится какая-то продажа, то до лета останется у нас в аренде.

На мой взгляд, если Лунин останется и будет дальше так же работать и расти, то еще дороже будет стоить.

Думаю, любая продажа игрока с нашего клуба о чем-то говорит. Тем более если такая сумма, то, думаю, будут смотреть на нас серьезно, что за клуб и почему у него есть такие футболисты, которых можно продавать на сегодняшний день по 2,5-3 миллиона евро», – сказал Вернидуб в эфире телеканала «Футбол 1».

Стоимость 18-летнего вратаря на рынке равна 2 миллионам евро.