Каррера общался с Максимовичем, серб надеется на переход в «Спартак» в ближайшее время

Есть желание играть в Спартаке - здорово. Эх, скорей бы подписали!
Защитник «Наполи» Никола Максимович хочет стать игроком «Спартака».
По информации источника, 26-летний игрок уже провел беседу с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и надеется, что ему удастся присоединиться к московской команде на сборе в Дубае уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет арендовать игрока до лета.
Интерес к Максимовичу также проявляют «Сент-Этьен» и «Вильярреал».
В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие всего в четырех матчах.