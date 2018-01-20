Каррера общался с Максимовичем, серб надеется на переход в «Спартак» в ближайшее время

Защитник «Наполи» Никола Максимович хочет стать игроком «Спартака».

По информации источника, 26-летний игрок уже провел беседу с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и надеется, что ему удастся присоединиться к московской команде на сборе в Дубае уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет арендовать игрока до лета.

Интерес к Максимовичу также проявляют «Сент-Этьен» и «Вильярреал».

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие всего в четырех матчах.