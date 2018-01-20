Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера общался с Максимовичем, серб надеется на переход в «Спартак» в ближайшее время

    Защитник «Наполи» Никола Максимович хочет стать игроком «Спартака».

    По информации источника, 26-летний игрок уже провел беседу с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и надеется, что ему удастся присоединиться к московской команде на сборе в Дубае уже на следующей неделе.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет арендовать игрока до лета.

    Интерес к Максимовичу также проявляют «Сент-Этьен» и «Вильярреал».

    В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие всего в четырех матчах.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 января 2018, 21:33

      Есть желание играть в Спартаке - здорово. Эх, скорей бы подписали!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 20 января 2018, 20:56

      слухи, слухи, слухи. А трансферов пока нет! А пора бы уже!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 января 2018, 20:44

      Как ни печально позицию Джикии надо закрывать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 20 января 2018, 20:27

      Пока много слов и мало дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 20 января 2018, 20:11

      Следующая неделя послезавтра, поглядим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 января 2018, 20:08

      Потенциал у этого парня отличный. Ждём в наших дружных рядах, нам сейчас ой как нужно усиление Вперёд Спартак!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 января 2018, 19:59

      После истории с Джикией, до сих пор погано на душе.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 января 2018, 19:49

      Правильно сказал, что тренер никогда не отдыхает.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCSM555 20 января 2018, 19:38

      ну будем ждать!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 января 2018, 19:32

      больше не кого брать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11