Самедов, Акинфеев и Глушаков записали видеообращение к Джикии со словами поддержки

Однако нонсенс.
Недавно все прочитали,что Адриано и сотоварищи дали понять ,что они с Джыкией камрады,
спрашивается ,че ж они ,такие - сякие не проявили солидарность с Акинфеем и др.?
Трое игроков сборной России записали видео с пожеланиями выздоровления для защитника «Спартака» Георгия Джикии.
К футболисту красно-белых со словами поддержки обратились полузащитник Александр Самедов, голкипер Игорь Акинфеев и хавбек Денис Глушаков.
Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1). Срок восстановления в таких случаях равен примерно пяти-шести месяцам. Таким образом, существует вероятность, что защитник пропустит домашний чемпионат мира-2018.
Игроки @TeamRussia обратились со словами поддержки к получившему серьезную травму Георгию Джикия pic.twitter.com/QnGVn7VWTR— Сборная России (@TeamRussia) 20 января 2018 г.