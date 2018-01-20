Самедов, Акинфеев и Глушаков записали видеообращение к Джикии со словами поддержки

Трое игроков сборной России записали видео с пожеланиями выздоровления для защитника «Спартака» Георгия Джикии.

К футболисту красно-белых со словами поддержки обратились полузащитник Александр Самедов, голкипер Игорь Акинфеев и хавбек Денис Глушаков.

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1). Срок восстановления в таких случаях равен примерно пяти-шести месяцам. Таким образом, существует вероятность, что защитник пропустит домашний чемпионат мира-2018.