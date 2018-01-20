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  • Самедов, Акинфеев и Глушаков записали видеообращение к Джикии со словами поддержки

Самедов, Акинфеев и Глушаков записали видеообращение к Джикии со словами поддержки

20 января 2018, 12:59
28

Трое игроков сборной России записали видео с пожеланиями выздоровления для защитника «Спартака» Георгия Джикии.

К футболисту красно-белых со словами поддержки обратились полузащитник Александр Самедов, голкипер Игорь Акинфеев и хавбек Денис Глушаков.

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1). Срок восстановления в таких случаях равен примерно пяти-шести месяцам. Таким образом, существует вероятность, что защитник пропустит домашний чемпионат мира-2018.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия ЦСКА Спартак Самедов Александр Акинфеев Игорь Глушаков Денис Джикия Георгий
Комментарии (28)
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1516444286
Футбол объединяет кто попал в беду из любой команды . Один за всех и все за одного
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anatolich72
1516444678
ПРОФЕССИОНАЛЫ.
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Lakhamu
1516445521
правильный поступок адекватных людей.
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tyjtyjk56k5
1516453719
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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за ЦСКА с 1980г
1516457204
Наверное эти парни прошли что то подобное..
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Соа́рес де Мора́ис
1516457748
Акинфееву +, это на футбольном поле и на форумах - мы свиньи, кони и бомжи, а в жизни мы люди! Здоровья тебе Георгий!
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Геннадьич
1516459045
Игорь! Тебе пятерка! Ты -единственный не спартач передал свои пожелания о здоровье Жоре!Все свои негативы в отношении тебя -беру обратно. Вот что значит родиться в Москве или МО,а не в городе без определенного названия. Респект!!!
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Vlad_Tverskoy
1516461003
мужики!!! от души!
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OfaZavr
1516462015
вот молодцы! в такой ситуации добрые слова приподнимут настроение Георгию.
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Svoysvoemubrat
1516467284
Большие молодцы, спортсмены так и должны.
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