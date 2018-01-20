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    Самедов, Акинфеев и Глушаков записали видеообращение к Джикии со словами поддержки

    Трое игроков сборной России записали видео с пожеланиями выздоровления для защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    К футболисту красно-белых со словами поддержки обратились полузащитник Александр Самедов, голкипер Игорь Акинфеев и хавбек Денис Глушаков.

    Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1). Срок восстановления в таких случаях равен примерно пяти-шести месяцам. Таким образом, существует вероятность, что защитник пропустит домашний чемпионат мира-2018.

    Источник: Twitter

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    20.01.2018 12:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 января 2018, 15:41

      Однако нонсенс.
      Недавно все прочитали,что Адриано и сотоварищи дали понять ,что они с Джыкией камрады,
      спрашивается ,че ж они ,такие - сякие не проявили солидарность с Акинфеем и др.?

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 января 2018, 12:13

      Поступили, так как и должны били поступить. А должна была вся сборная поддержать. Мол ждем, надеемся, давай на ноги вставай скорей...

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 22 января 2018, 08:16

      Красавы парни!
      Поддержка важна для любого человека, не зависимо от пола и рода деятельности!

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 21 января 2018, 00:44

      без слов....вот это мужики!!!!Игорю,отдельная благодарность!!!Как же можно играть в одной сборной ненавидя и не уважая друг друга???Кокорин,учись...

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 января 2018, 19:54

      Большие молодцы, спортсмены так и должны.

      4
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 января 2018, 18:52

      Здоровья Жора ...!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 18:26

      вот молодцы! в такой ситуации добрые слова приподнимут настроение Георгию.

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 20 января 2018, 18:28

      не только настроение добрые слова ещё и лечат

      5
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 20 января 2018, 18:12

      И все таки,что то не ладно в "датском королевстве". Верните Лю,уберите физрука . Неужели Каррера ничего не понял???

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 20 января 2018, 18:10

      мужики!!!
      от души!

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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 20 января 2018, 17:37

      Игорь! Тебе пятерка! Ты -единственный не спартач передал свои пожелания о здоровье Жоре!Все свои негативы в отношении тебя -беру обратно. Вот что значит родиться в Москве или МО,а не в городе без определенного названия. Респект!!!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Геннадьич 20 января 2018, 18:22

      не единственный, еще Дзюба добрые слова и пожелания сказал правда никогда не ожидал от него подобного.

      2
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