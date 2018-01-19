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    Источник: «МЮ» отказался от Роналду из-за договоренности с Санчесом

    По информации Marca, нападающий «Реала» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб отказался от идеи покупки португальца по причине скорого перехода Алексиса Санчеса из «Арсенала».

    Издание уточнило, что чилиец будет выступать за «Юнайтед» под седьмым номером, который принадлежал Роналду в бытность игроком «красных дьяволов» (2003-2009).

    Трансфер Санчеса рассматривается в контексте обмена форварда на полузащитника «МЮ» Генриха Мхитаряна. Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Арсенал» рассчитывает получить от манкунианцев дополнительные 10 миллионов фунтов.

    Источник: Marca

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    19.01.2018 22:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +575

      Mark68 24 января 2018, 15:07

      ))...И правильно сделал!))

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 01:12

      какая-то чертовщина вокруг Кристюхи в последнее время,ну ни пайму в чём вапрос...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 января 2018, 01:02

      От Роналду через год останется только имя на футболке, которое за очень дорого будет продавать ПСЖ)

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      Рейтинг: +399

      kella 20 января 2018, 00:26

      Все правильно: - и волки сыты и бараны целы!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 января 2018, 00:06

      правильно ! Он там и на ..р не нужен !"!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 января 2018, 23:16

      источник-звездабол

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Антон bx14e 19 января 2018, 23:29

      El pi.zdobolo первоисточник вообще то.

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 января 2018, 23:16

      РоналДУУ в АХЕРЕ! !!!!! ХА ХА ХА ХА! !!!

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