Источник: «МЮ» отказался от Роналду из-за договоренности с Санчесом

По информации Marca, нападающий «Реала» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб отказался от идеи покупки португальца по причине скорого перехода Алексиса Санчеса из «Арсенала».

Издание уточнило, что чилиец будет выступать за «Юнайтед» под седьмым номером, который принадлежал Роналду в бытность игроком «красных дьяволов» (2003-2009).

Трансфер Санчеса рассматривается в контексте обмена форварда на полузащитника «МЮ» Генриха Мхитаряна. Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Арсенал» рассчитывает получить от манкунианцев дополнительные 10 миллионов фунтов.