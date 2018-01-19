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  • Отец Дзюбы стал агентом сына и не хочет, чтобы Артем покидал «Зенит»

Отец Дзюбы стал агентом сына и не хочет, чтобы Артем покидал «Зенит»

19 января 2018, 21:34
17

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» Артема Дзюба, взял на себя функции агента сына.

Согласно источнику, Дзюба-старший рассчитывает, что форвард останется в клубе из Санкт-Петербурга хотя бы до чемпионата мира-2018.

При этом он недоволен вариантом выступления за «Зенит-2», с которым Артем провел две тренировки после непопадания в заявку Роберто Манчини на сбор основного состава.

Дзюба в текущем сезоне принял участие в 24 матчах всех турниров. На его счету два гола и одна результативная передача.

«Бомбардир» писал о том, что Дзюба может перейти в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или команду из чемпионата Турции.

Ранее дела 29-летнего Дзюбы вели Алексей Сафронов и Доган Эрджан.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Serjoga
1516387403
Уже и агенты поняли, что Дзюбу "удачно" пристроить больше не получится! Поэтому папа дальше будет пиарить сына! Авось что-то и получится!
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Полная Канистра
1516388324
ещё маму агентшей сделайте
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Бубновский
1516388694
...та скока уже можно обнародовать проблемы отца дзюбы с его неоплаченными кредитами??? надоела уже вся эта шляпа!!! пусть уже отдаст все банкам, а сына в переход посадит с шапкой ....шутки шутить...просто достала уже эта никчемная тема!!!
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Юрэс
1516393171
Меркантильный старик, Блин
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DOCTOR PENALTY
1516398424
СЕМЕЙКА АДАМС !
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koli4ka
1516400616
Тёму с Зени токо впирёд ногами...сначала левой,а потом снова ...левой.
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woyser
1516412269
Семья поняла, что халява уходит) Надо, что-то делать))
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Чехов на Садовой
1516422647
А что ещё нужно дзюбе-папе? Хороший дом, любимая жена и бабки сына. Вот и встретит старость...
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OfaZavr
1516433220
если отец только на деньги падкий как у Неймара и Месси то прощай сборная и ЧМ да и дальнейшая карьера под вопросом.
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kazak161
1516449893
Хороший дом,хорошая жена что еще нужно что бы встретить старость но видимо мало денег еще Артем в семью принес, а газпром это "национальное достояние"
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