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    Отец Дзюбы стал агентом сына и не хочет, чтобы Артем покидал «Зенит»

    Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» Артема Дзюба, взял на себя функции агента сына.

    Согласно источнику, Дзюба-старший рассчитывает, что форвард останется в клубе из Санкт-Петербурга хотя бы до чемпионата мира-2018.

    При этом он недоволен вариантом выступления за «Зенит-2», с которым Артем провел две тренировки после непопадания в заявку Роберто Манчини на сбор основного состава.

    Дзюба в текущем сезоне принял участие в 24 матчах всех турниров. На его счету два гола и одна результативная передача.

    «Бомбардир» писал о том, что Дзюба может перейти в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или команду из чемпионата Турции.

    Ранее дела 29-летнего Дзюбы вели Алексей Сафронов и Доган Эрджан.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.01.2018 21:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 20 января 2018, 15:04

      Хороший дом,хорошая жена что еще нужно что бы встретить старость но видимо мало денег еще Артем в семью принес, а газпром это "национальное достояние"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 10:27

      если отец только на деньги падкий как у Неймара и Месси то прощай сборная и ЧМ да и дальнейшая карьера под вопросом.

      2
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 20 января 2018, 07:30

      А что ещё нужно дзюбе-папе? Хороший дом, любимая жена и бабки сына. Вот и встретит старость...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 января 2018, 04:37

      Семья поняла, что халява уходит) Надо, что-то делать))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 01:23

      Тёму с Зени токо впирёд ногами...сначала левой,а потом снова ...левой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 00:47

      СЕМЕЙКА АДАМС !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 января 2018, 23:19

      Меркантильный старик, Блин

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 января 2018, 23:03

      Смех - да и только !!!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 января 2018, 23:03

      папа! тебе надо было его направить в хирургию..

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 января 2018, 22:22

      Еще один батяня-агент...Ну ну.

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