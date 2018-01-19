Отец Дзюбы стал агентом сына и не хочет, чтобы Артем покидал «Зенит»

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» Артема Дзюба, взял на себя функции агента сына.

Согласно источнику, Дзюба-старший рассчитывает, что форвард останется в клубе из Санкт-Петербурга хотя бы до чемпионата мира-2018.

При этом он недоволен вариантом выступления за «Зенит-2», с которым Артем провел две тренировки после непопадания в заявку Роберто Манчини на сбор основного состава.

Дзюба в текущем сезоне принял участие в 24 матчах всех турниров. На его счету два гола и одна результативная передача.

«Бомбардир» писал о том, что Дзюба может перейти в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или команду из чемпионата Турции.

Ранее дела 29-летнего Дзюбы вели Алексей Сафронов и Доган Эрджан.