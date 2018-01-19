Полузащитник «Црвены Звезды»: «Нам не следует бояться ЦСКА в Лиге Европы»

Полузащитник «Црвены Звезды» Митчелл Дональд поделился мыслями перед встречами с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

«Црвена Звезда» больше не является неизвестной командой. Наши хорошие матчи в еврокубках заставили соперников обратить на нас внимание. Так что ЦСКА точно будет серьезно готовиться к играм с «Црвеной Звездой». Нам тоже не стоит недооценивать ЦСКА, у которого очень сильная и опытная команда. Однако нам не следует его бояться», — цитирует хавбека источник со ссылкой на Rtvbn.com.

13 февраля армейцы сыграют с сербским клубом в Белграде без зрителей, 21 – примут соперника дома.