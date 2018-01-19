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  • Полузащитник «Црвены Звезды»: «Нам не следует бояться ЦСКА в Лиге Европы»

Полузащитник «Црвены Звезды»: «Нам не следует бояться ЦСКА в Лиге Европы»

19 января 2018, 21:28
7

Полузащитник «Црвены Звезды» Митчелл Дональд поделился мыслями перед встречами с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

«Црвена Звезда» больше не является неизвестной командой. Наши хорошие матчи в еврокубках заставили соперников обратить на нас внимание. Так что ЦСКА точно будет серьезно готовиться к играм с «Црвеной Звездой». Нам тоже не стоит недооценивать ЦСКА, у которого очень сильная и опытная команда. Однако нам не следует его бояться», — цитирует хавбека источник со ссылкой на Rtvbn.com.

13 февраля армейцы сыграют с сербским клубом в Белграде без зрителей, 21 – примут соперника дома.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Дональд Митчелл
Комментарии (7)
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Сильвербой
1516387720
Ну если ЦСКА серьезно подойдет к матчам, а не решит слить эту ЛЕ, то ловить вам нечего будет в этом противостоянии!!!
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СашкаГуров
1516396564
посмотрим
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Nerlinger
1516396922
Значит в других местах бойтесь
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Татарин за ЦСКА
1516397271
Ну бояться то может и не надо,а вот играть нужно честно. Удачи обеим командам и пусть победит сильнейший. ЦСКА всегда будет первым
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Obi Wan
1516430001
Лучше бойтесь...
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roma83
1516827327
коням надо бояться
Ответить
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