Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Црвены Звезды»: «Нам не следует бояться ЦСКА в Лиге Европы»

    Полузащитник «Црвены Звезды» Митчелл Дональд поделился мыслями перед встречами с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Црвена Звезда» больше не является неизвестной командой. Наши хорошие матчи в еврокубках заставили соперников обратить на нас внимание. Так что ЦСКА точно будет серьезно готовиться к играм с «Црвеной Звездой». Нам тоже не стоит недооценивать ЦСКА, у которого очень сильная и опытная команда. Однако нам не следует его бояться», — цитирует хавбека источник со ссылкой на Rtvbn.com.

    13 февраля армейцы сыграют с сербским клубом в Белграде без зрителей, 21 – примут соперника дома.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2018 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      roma83 24 января 2018, 23:55

      коням надо бояться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 20 января 2018, 09:33

      Лучше бойтесь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 января 2018, 00:27

      Ну бояться то может и не надо,а вот играть нужно честно.
      Удачи обеим командам и пусть победит сильнейший.
      ЦСКА всегда будет первым

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 января 2018, 00:22

      Значит в других местах бойтесь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 января 2018, 00:16

      посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2018, 21:48

      Ну если ЦСКА серьезно подойдет к матчам, а не решит слить эту ЛЕ, то ловить вам нечего будет в этом противостоянии!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11