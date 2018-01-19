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    Агент Пашалича сказал, что «Спартак» не определился с будущим футболиста

    Марко Налетилич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалич, прокомментировал ситуацию со сроком аренды своего клиента в «Спартаке».

    «До конца сезона Марио принадлежит «Спартаку». Он хорошо выступает и рад играть в московской команде. По окончании сезона мы взвесим варианты и решим, где Пашалич продолжит карьеру.

    Пока ничего не известно по позиции «Спартака» относительно того, заинтересованы ли они в продолжении сотрудничества, но мои клиенты всегда успешно играли в составе красно-белых. Пока мы сосредоточены на выступлении за «Спартак» и сборную Хорватии на чемпионате мира», — сказал Налетилич.

    В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах всех турниров. На его счету пять голов и одна результативная передача.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2018 21:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +51

      raptor62 20 января 2018, 11:57

      такое ощущение что он жалеет себя ,но если он хочет играть в челси
      там это не приветствуется,посмотрим что покажет весной

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 10:23

      вообщем то неплох он временами но ожидали конечно большего, посмотрим как весной будет себя проявлять хотя Челси все равно на продажу не согласятся скорее всего, если хорошо заиграет весной то у себя оставят и попробуют в деле а если нет то в очередную аренду отправится.

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 19 января 2018, 23:30

      летом скорее всего Зе и Промес уйдут так что Пашалича наверно оставят да еще кого нибудь одного прикупят а то и двоих если Роша так и не заиграет

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka 19 января 2018, 22:02

      В пределах 5-10 млн если отдадут из Челси, то, думаю, можно оставлять. Следующие сезоны уже лучше будет, чем в этом, я уверен. Правда, Попова тогда точно надо будет продавать. Если больше 10, то Попов!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 января 2018, 21:54

      надо оставлять как правило всегда новички в 1 сезоне тяжело обкатку проходят а вот след сезон будет лучше выступать

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 21:47

      Для подмены очень не плох, учитывая что Попов скорее всего уйдёт. Посмотрим, может ещё прибавит.

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2018, 21:27

      Если брать во внимание то как его расписывали перед началом сезона и то как он провел этот отрезок, то не впечатлил совершенно! Если весной координально что-то не поменяется, то в продолжении сотрудничества нет никакого смысла!

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