Агент Пашалича сказал, что «Спартак» не определился с будущим футболиста

Марко Налетилич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалич, прокомментировал ситуацию со сроком аренды своего клиента в «Спартаке».

«До конца сезона Марио принадлежит «Спартаку». Он хорошо выступает и рад играть в московской команде. По окончании сезона мы взвесим варианты и решим, где Пашалич продолжит карьеру.

Пока ничего не известно по позиции «Спартака» относительно того, заинтересованы ли они в продолжении сотрудничества, но мои клиенты всегда успешно играли в составе красно-белых. Пока мы сосредоточены на выступлении за «Спартак» и сборную Хорватии на чемпионате мира», — сказал Налетилич.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах всех турниров. На его счету пять голов и одна результативная передача.