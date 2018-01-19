Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Пашалича сказал, что «Спартак» не определился с будущим футболиста

Агент Пашалича сказал, что «Спартак» не определился с будущим футболиста

19 января 2018, 21:13
8

Марко Налетилич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалич, прокомментировал ситуацию со сроком аренды своего клиента в «Спартаке».

«До конца сезона Марио принадлежит «Спартаку». Он хорошо выступает и рад играть в московской команде. По окончании сезона мы взвесим варианты и решим, где Пашалич продолжит карьеру.

Пока ничего не известно по позиции «Спартака» относительно того, заинтересованы ли они в продолжении сотрудничества, но мои клиенты всегда успешно играли в составе красно-белых. Пока мы сосредоточены на выступлении за «Спартак» и сборную Хорватии на чемпионате мира», — сказал Налетилич.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах всех турниров. На его счету пять голов и одна результативная передача.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Хорватия Пашалич Марио
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1516386428
Если брать во внимание то как его расписывали перед началом сезона и то как он провел этот отрезок, то не впечатлил совершенно! Если весной координально что-то не поменяется, то в продолжении сотрудничества нет никакого смысла!
Ответить
ivanthebest
1516387674
Для подмены очень не плох, учитывая что Попов скорее всего уйдёт. Посмотрим, может ещё прибавит.
Ответить
Полная Канистра
1516388050
надо оставлять как правило всегда новички в 1 сезоне тяжело обкатку проходят а вот след сезон будет лучше выступать
Ответить
selkoka
1516388526
В пределах 5-10 млн если отдадут из Челси, то, думаю, можно оставлять. Следующие сезоны уже лучше будет, чем в этом, я уверен. Правда, Попова тогда точно надо будет продавать. Если больше 10, то Попов!
Ответить
andrebest4
1516393827
летом скорее всего Зе и Промес уйдут так что Пашалича наверно оставят да еще кого нибудь одного прикупят а то и двоих если Роша так и не заиграет
Ответить
OfaZavr
1516433009
вообщем то неплох он временами но ожидали конечно большего, посмотрим как весной будет себя проявлять хотя Челси все равно на продажу не согласятся скорее всего, если хорошо заиграет весной то у себя оставят и попробуют в деле а если нет то в очередную аренду отправится.
Ответить
raptor62
1516438645
такое ощущение что он жалеет себя ,но если он хочет играть в челси там это не приветствуется,посмотрим что покажет весной
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
5
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
2
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
11
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
1
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
1
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
17
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
6
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+