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  • Блан: «Во Франции все знают «Спартак» и «Динамо». А «Зенит» известен на всю Европу»

Блан: «Во Франции все знают «Спартак» и «Динамо». А «Зенит» известен на всю Европу»

19 января 2018, 16:34
13

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан заявил, что в его стране хорошо известны такие российские команды, как «Спартак» и «Динамо».

Ранее француз заявил, что мог возглавить «Зенит».

– За российским чемпионатом вы следите?

– Не так внимательно. Но во Франции многие ваши команды довольны известны. Например, все знают «Спартак» и «Динамо».

– В «Динамо» погостил Матьe Вальбуэна.

– Да, точно, там же играл Матьe! Ещe знаю того парня из «Рубина», который недавно перешeл в «Сент-Этьен» (Ян М'Вилла. – прим. редакции). Есть и другие команды, которые очень известны в Европе. Например, «Зенит». Этот клуб каждый год играет в еврокубках.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зенит Блан Лоран
Комментарии (13)
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mamba9090909
1516369528
Провокационный заголовок, не соответствующий сказанному.
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anatolich72
1516370072
авторы заголовка майданутые, зачем стравливать болельщиков, хотят сделать подобие соккера где вечный срачь.
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Полная Канистра
1516372765
чепуху приплели сюда
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anatolich72
1516373092
Интересно сколько автор получит за рекламу зенита,достойные клубы так авторитет и зрителей не привлекают.Хотя в отошении зенита все средства хороши.
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игрок68
1516378222
Зенит - это сила
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Коза Ностра
1516380051
В Ивропи все знают Ростов.,а Зинит только Осер,они зинита пёрли.
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upiter622
1516380176
Вот так то москали,Питер рулит!
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qhsub.56061
1516380959
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Romantic2010
1516383093
А Локомотив, который откровенно засудили у вас на стадионе Луи 2 в 2003.....
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