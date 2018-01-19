Блан: «Во Франции все знают «Спартак» и «Динамо». А «Зенит» известен на всю Европу»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан заявил, что в его стране хорошо известны такие российские команды, как «Спартак» и «Динамо».

Ранее француз заявил, что мог возглавить «Зенит».

– За российским чемпионатом вы следите?

– Не так внимательно. Но во Франции многие ваши команды довольны известны. Например, все знают «Спартак» и «Динамо».

– В «Динамо» погостил Матьe Вальбуэна.

– Да, точно, там же играл Матьe! Ещe знаю того парня из «Рубина», который недавно перешeл в «Сент-Этьен» (Ян М'Вилла. – прим. редакции). Есть и другие команды, которые очень известны в Европе. Например, «Зенит». Этот клуб каждый год играет в еврокубках.