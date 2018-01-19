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    Блан: «Во Франции все знают «Спартак» и «Динамо». А «Зенит» известен на всю Европу»

    Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан заявил, что в его стране хорошо известны такие российские команды, как «Спартак» и «Динамо».

    Ранее француз заявил, что мог возглавить «Зенит».

    – За российским чемпионатом вы следите?

    – Не так внимательно. Но во Франции многие ваши команды довольны известны. Например, все знают «Спартак» и «Динамо».

    – В «Динамо» погостил Матьe Вальбуэна.

    – Да, точно, там же играл Матьe! Ещe знаю того парня из «Рубина», который недавно перешeл в «Сент-Этьен» (Ян М'Вилла. – прим. редакции). Есть и другие команды, которые очень известны в Европе. Например, «Зенит». Этот клуб каждый год играет в еврокубках.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2018 16:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 19 января 2018, 20:31

      А Локомотив, который откровенно засудили у вас на стадионе Луи 2 в 2003.....

      1
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      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:55


      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 19 января 2018, 19:42

      Вот так то москали,Питер рулит!

      0
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 > upiter622 19 января 2018, 23:25

      Чем он рулит.

      -1
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 19 января 2018, 19:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Ивропи все знают Ростов.,а Зинит только Осер,они зинита пёрли.

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Коза Ностра 19 января 2018, 20:10

      тебя наверное пертят каждый день вот ты и радуешься как деффочка

      -3
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      Рейтинг: +125

      игрок68 19 января 2018, 19:10

      Зенит - это сила

      4
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 > игрок68 19 января 2018, 23:26

      Тем что как цыгани все собирают что блестит.

      -2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 января 2018, 17:44

      Интересно сколько автор получит за рекламу зенита,достойные клубы так авторитет и зрителей не привлекают.Хотя в отошении зенита все средства хороши.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 января 2018, 17:39

      чепуху приплели сюда

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 января 2018, 16:54

      авторы заголовка майданутые, зачем стравливать болельщиков, хотят сделать подобие соккера где вечный срачь.

      3
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 19 января 2018, 16:45

      Провокационный заголовок, не соответствующий сказанному.

      8
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