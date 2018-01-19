Блан: «Мои представители вели переговоры с «Зенитом», но я не парле итальяно»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан заявил, что его представители вели переговоры с «Зенитом».

Последним местом работы 52-летнего специалиста был «ПСЖ», который он покинул в 2016 году.

– Вы как раз недавно сказали, что могли стать главным тренером «Зенита» после ухода Андре Виллаша-Боаша.

– У нас были контакты с «Зенитом» по поводу сотрудничества. Однако прямых переговоров с руководителями «Зенита» я не вeл. Этим занимались мои представители. В итоге, насколько я знаю, главным тренером команды стал Мирча Луческу, но в конечном счeте этот пост занял мой друг Роберто Манчини. У «Зенита» был итальянский опыт – там неплохо поработал Лучано Спалетти. А я не парле итальяно (смеeтся).