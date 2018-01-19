Черданцев попросил Джикию брать пример с Тотти

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил травму защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии с аналогичным по тяжести повреждением Франческо Тотти в 2006 году.

«Тезка, Георгий! В феврале 2006 года Франческо Тотти сломал ногу. Врачи сказали, что срок восстановления – полгода. В июле 2006 года Тотти стал чемпионом мира... Ждем 14 июня на поле «Лужников»!» – написал Черданцев в твиттере.

Напомним, что Джикия прошел медицинское обследование, которое показало, что у игрока сборной России разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция.