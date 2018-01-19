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    Черданцев попросил Джикию брать пример с Тотти

    Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил травму защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии с аналогичным по тяжести повреждением Франческо Тотти в 2006 году.

    «Тезка, Георгий! В феврале 2006 года Франческо Тотти сломал ногу. Врачи сказали, что срок восстановления – полгода. В июле 2006 года Тотти стал чемпионом мира... Ждем 14 июня на поле «Лужников»!» – написал Черданцев в твиттере.

    Напомним, что Джикия прошел медицинское обследование, которое показало, что у игрока сборной России разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция.

    Источник: Twitter

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    19.01.2018 10:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 19 января 2018, 13:48

      Что там говорить о иноземцах,у нас есть свой пример,Зоба!!! Который за короткий срок,утер нос всем скептикам!!!

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 19 января 2018, 13:07

      Это всего лишь позитивный посыл, чтобы Джикия не унывал и восстанавливался с дополнительной мотивацией.. так что Черданцеву +
      Объективно же: даже при самом благоприятном раскладе, набрать игровую форму не успеть

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 19 января 2018, 12:57

      Черданцев----ты дуб

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 19 января 2018, 12:12

      Не торопись Георгий!лечись как следует!Всему свое время,один игрок сборной не поможет,хоть и защитник классный!
      Черданцев наверно поговорку не знает "******* - не мешки ворочить "

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 января 2018, 12:11

      Ждем чуда от медицины.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 11:36

      хорошо бы смог быстро восстановиться, но кресты это серьезнее чем перелом, ну а вдруг получиться. здоровья Георгий!

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 января 2018, 11:28

      Джикии здоровья! ЧМ - это,конечно, знаменательное событие, но Георгий еще молод, будут и еще крупные старты и победы, здоровье - самое главное!

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 января 2018, 11:15

      Если бы был перелом... Кресты - это жесть.

      6
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 января 2018, 10:48

      Джикии здоровья!

      Черданцев - чудило. Кресты - это не перелом. Это хуже.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 января 2018, 10:34

      здоровья!

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