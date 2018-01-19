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Черданцев попросил Джикию брать пример с Тотти

19 января 2018, 10:30
10

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил травму защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии с аналогичным по тяжести повреждением Франческо Тотти в 2006 году.

«Тезка, Георгий! В феврале 2006 года Франческо Тотти сломал ногу. Врачи сказали, что срок восстановления – полгода. В июле 2006 года Тотти стал чемпионом мира... Ждем 14 июня на поле «Лужников»!» – написал Черданцев в твиттере.

Напомним, что Джикия прошел медицинское обследование, которое показало, что у игрока сборной России разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (10)
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Joko21
1516347268
здоровья!
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momwig_
1516348119
Джикии здоровья! Черданцев - чудило. Кресты - это не перелом. Это хуже.
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bset
1516349738
Если бы был перелом... Кресты - это жесть.
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Pro100Kid
1516350531
Джикии здоровья! ЧМ - это,конечно, знаменательное событие, но Георгий еще молод, будут и еще крупные старты и победы, здоровье - самое главное!
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OfaZavr
1516350964
хорошо бы смог быстро восстановиться, но кресты это серьезнее чем перелом, ну а вдруг получиться. здоровья Георгий!
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anatolich72
1516353080
Ждем чуда от медицины.
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Vlad_Tverskoy
1516353132
Не торопись Георгий!лечись как следует!Всему свое время,один игрок сборной не поможет,хоть и защитник классный! Черданцев наверно поговорку не знает "******* - не мешки ворочить "
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nik55
1516355863
Черданцев----ты дуб
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DEFENDER114
1516356453
Это всего лишь позитивный посыл, чтобы Джикия не унывал и восстанавливался с дополнительной мотивацией.. так что Черданцеву + Объективно же: даже при самом благоприятном раскладе, набрать игровую форму не успеть
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ВасяК
1516358903
Что там говорить о иноземцах,у нас есть свой пример,Зоба!!! Который за короткий срок,утер нос всем скептикам!!!
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