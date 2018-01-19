Футболисты «Локомотива» устроили крещенские купания в море

Игроки «Локомотива», находясь на сборах в Испании, устроили крещенские купания в море.

«Проруби в Испании не нашлось, но это ведь не главное! Крещенских купания «Локо» – в рубрике SlowMo дня», – говорится в записи в клубном инстаграме.

Сейчас столичный клуб находится на своем первом подготовительном сборе в испанской Марбелье, который продлится до 28 января. Вчера красно-зеленые проиграли в товарищеском матче «Люцерну» со счетом 0:3. 23-го января «железнодорожники» встретятся с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а 27-го – с «Эстерсундом».