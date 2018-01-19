Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболисты «Локомотива» устроили крещенские купания в море

    Игроки «Локомотива», находясь на сборах в Испании, устроили крещенские купания в море.

    «Проруби в Испании не нашлось, но это ведь не главное! Крещенских купания «Локо» – в рубрике SlowMo дня», – говорится в записи в клубном инстаграме.

    Сейчас столичный клуб находится на своем первом подготовительном сборе в испанской Марбелье, который продлится до 28 января. Вчера красно-зеленые проиграли в товарищеском матче «Люцерну» со счетом 0:3. 23-го января «железнодорожники» встретятся с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а 27-го – с «Эстерсундом».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2018 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 19 января 2018, 11:38

      пафос не больше.... ладно бы в прорубь в подмосковье в теплые минус 15...... а тут в черном море и ттарасов в центре... и крестиков на груди нету...... ПАФОС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 19 января 2018, 10:46

      Ну вот и славно. Теперь могут заново грешить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 января 2018, 10:15

      Купание однозначно не повредит в честь Светлого праздника Крещения!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 19 января 2018, 10:08

      не поможет

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11