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    Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о «ПСЖ».

    «ПСЖ» — лучшая команда Франции и один из лучших клубов в мире. Они приобрели Неймара и Мбаппе. Теперь у них хорошие шансы на победу в Лиге Чемпионов.

    Я никогда не контактировал с «ПСЖ». А что касается будущего, то я его не знаю. У «ПСЖ» хороший тренер и фантастические футболисты. Каждый тренер хотел бы возглавить эту команду. Это нормально.

    Да, я бы хотел тренировать «ПСЖ». Почему бы и нет, если это будет возможно? Если ты хороший тренер и хорошо делаешь свою работу, то за один день может произойти все что угодно», — сказал Манчини.

    Ранее Манчини заявил, что хотел бы возглавить сборную Италии.

    Источник: L' Equipe

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    18.01.2018 23:16
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 13:52

      почему нет ! манчини хороший тренер не хуже эмери ! а что сейчас в зените то это только реалии нашего придурощного чемпионата. у эмери в спартаке тоже нихрена не получилось а манчини еще петляет здесь.

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 января 2018, 13:31

      с такими звездами в команде даже я стану топ тренером... Надеюсь, что АБМ уже давно сделал нужные выводы, и мы скоро увидим перемены

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 января 2018, 12:26

      главное"ЕСЛИ ТЫ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР".

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 10:47

      только бы и хотел туда где кучей всяких звезд можно набирать а самому пытаться что-то выстроить ни умений ни таланта не хватает.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 января 2018, 08:18

      А Зенит ты не хотел бы тренировать, падла? Полгода команда без тренера по сути, с манекеном для шарфа на бровке!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Обер-КанцлерЪ 19 января 2018, 13:52

      а есть ли зенит? или там кучка даунов типо кокорина и так далее?

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 19 января 2018, 07:35

      что ему в сините мало платят ?

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 января 2018, 06:51

      ты зенит вначале вытащи а потом мечтай

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > СОКОЛ САРАТОВ 19 января 2018, 13:53

      откуда и куда вытаскивать зенит?

      0
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 19 января 2018, 06:36

      Любит хвалить себя,как Черчес!

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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 19 января 2018, 03:38

      Какой же ты хороший тренер, если говоришь такое...
      Надеюсь скоро свалит в таком случае и придет кто-нибудь достойный. Игры при нем все равно пока нет.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Shaitan. 19 января 2018, 12:21

      Мне кажется он сам сейчас не рад, что пришел в Зенит. Что то ему в Росси не очень понравилось.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 19 января 2018, 02:23

      проститутка

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