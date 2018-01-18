Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о «ПСЖ».

«ПСЖ» — лучшая команда Франции и один из лучших клубов в мире. Они приобрели Неймара и Мбаппе. Теперь у них хорошие шансы на победу в Лиге Чемпионов.

Я никогда не контактировал с «ПСЖ». А что касается будущего, то я его не знаю. У «ПСЖ» хороший тренер и фантастические футболисты. Каждый тренер хотел бы возглавить эту команду. Это нормально.

Да, я бы хотел тренировать «ПСЖ». Почему бы и нет, если это будет возможно? Если ты хороший тренер и хорошо делаешь свою работу, то за один день может произойти все что угодно», — сказал Манчини.

Ранее Манчини заявил, что хотел бы возглавить сборную Италии.