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Манчини: «Я бы хотел тренировать «ПСЖ»

18 января 2018, 23:16
27

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о «ПСЖ».

«ПСЖ» — лучшая команда Франции и один из лучших клубов в мире. Они приобрели Неймара и Мбаппе. Теперь у них хорошие шансы на победу в Лиге Чемпионов.

Я никогда не контактировал с «ПСЖ». А что касается будущего, то я его не знаю. У «ПСЖ» хороший тренер и фантастические футболисты. Каждый тренер хотел бы возглавить эту команду. Это нормально.

Да, я бы хотел тренировать «ПСЖ». Почему бы и нет, если это будет возможно? Если ты хороший тренер и хорошо делаешь свою работу, то за один день может произойти все что угодно», — сказал Манчини.

Ранее Манчини заявил, что хотел бы возглавить сборную Италии.

Источник: L' Equipe
Россия. Премьер-лига Зенит ПСЖ Манчини Роберто
Комментарии (27)
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shinnik
1516306863
Шёл бы уже куда-нибудь ..подальше,"хороший тренер"
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Vlad_Tverskoy
1516306866
Братан так тебе тоже не кто не мешал приглашать хороших игроков в Зенит с которыми можно выигрывать лигу чемпионов! Свой коллектив ты набрал! Теперь дерзай...что тебе Неймар,у тебя Заболотный есть)
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retiremen
1516307350
Я вот читаю, что Робэрт хочет то сборную Италии тренировать, то ПСЖ. А Зенит, он хочет тренировать со всеми там Дзюбами, Шатовыми, Кокориными и другими нашими сборниками , там их не очень много, не так как сборников из Аргентины, но тем не мение
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Kulima
1516308385
Манчини серьёзно считает, что он:»хороший тренер и хорошо делает свою работу?..»
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polt
1516308851
Куда угодно, чувствует что Зенит ему не потянуть.
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Князев
1516308856
Мечтатель, ты сначала научись тренеровать Зенит.
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zabvo9406
1516317809
проститутка
Ответить
Shaitan.
1516322328
Какой же ты хороший тренер, если говоришь такое... Надеюсь скоро свалит в таком случае и придет кто-нибудь достойный. Игры при нем все равно пока нет.
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СОКОЛ САРАТОВ
1516333888
ты зенит вначале вытащи а потом мечтай
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Обер-КанцлерЪ
1516339125
А Зенит ты не хотел бы тренировать, падла? Полгода команда без тренера по сути, с манекеном для шарфа на бровке!
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