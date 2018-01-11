Манчини: «Было бы большой честью возглавить сборную Италии»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился отношением к работе тренера сборной Италии.

«У меня есть мечта – выиграть чемпионат мира со сборной. У меня не получилось сделать этого в качестве футболиста. Я работаю на поле и за его пределами уже 40 лет. При этом я по-прежнему молод и после сборной могу вернуться на клубный уровень.

В последнее время я работал с большими клубами и побеждал. Работа тренера национальной команды – это нечто прекрасное. Для это было бы большой честью и поводом для гордости. А победа на чемпионате Европы или мира – еще большей причиной для этого», – сказал 53-летний специалист.

Итальянец возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Прежде он тренировал «Галатасарай», «Интер», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

Под руководством Манчини сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.