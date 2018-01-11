Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Было бы большой честью возглавить сборную Италии»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился отношением к работе тренера сборной Италии.

    «У меня есть мечта – выиграть чемпионат мира со сборной. У меня не получилось сделать этого в качестве футболиста. Я работаю на поле и за его пределами уже 40 лет. При этом я по-прежнему молод и после сборной могу вернуться на клубный уровень.

    В последнее время я работал с большими клубами и побеждал. Работа тренера национальной команды – это нечто прекрасное. Для это было бы большой честью и поводом для гордости. А победа на чемпионате Европы или мира – еще большей причиной для этого», – сказал 53-летний специалист.

    Итальянец возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Прежде он тренировал «Галатасарай», «Интер», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

    Под руководством Манчини сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCSM555 12 января 2018, 00:25

      Он с ЗЕНИТОМ справится не может, какая ему на х.. сборная италии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 11 января 2018, 20:28

      Манчини патриот своей страны и это нормально. У нас таких патриотов, к сожалению нет. Никто не рвется возглавить сборную, ибо все понимают, что в российском футболе никакой системы нет. Леню за уши тянули, метался между Мутко и Гинером, уговорили. Результат - завалил все на корню. Бородюка, Бердыева уговаривали несколько месяцев, не уговорили. Похоже Черчесова не уговаривали, а поставили перед фактом. Мол надо, да к тому же безработный. Поглядим, посмотрим..........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 января 2018, 19:44

      Клубный патриотизм так и прет в каждой фразе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 11 января 2018, 19:19

      А вчерась писали, что все его мысли о Зените.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 января 2018, 19:19

      Было бы большой честью, если бы ты качественно выполнял свою работу, а не засмотривался "на сторону"!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 11 января 2018, 19:12

      Ага, вали и Смолова (супер игрок) не забудь с собой прихватить.))).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OOOVVV. 11 января 2018, 19:18

      он вроде кокорина так нахваливал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 11 января 2018, 19:09

      Не зря Григорий Распутин считал Питер проклятым городом. Вся хрень как в пылесос притягивается.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 19:05

      ну все ясно смазал лыжи уже))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 11 января 2018, 19:00

      Нет оставайся с бомжами,вы подходите друг другу,тренер гавно,клуб гавно

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider 11 января 2018, 18:22

      Только не надо этого барана в сборную будет тоже самое как с Донадони в свое время

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11