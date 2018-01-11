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  • Манчини: «Было бы большой честью возглавить сборную Италии»

Манчини: «Было бы большой честью возглавить сборную Италии»

11 января 2018, 16:39
21

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился отношением к работе тренера сборной Италии.

«У меня есть мечта – выиграть чемпионат мира со сборной. У меня не получилось сделать этого в качестве футболиста. Я работаю на поле и за его пределами уже 40 лет. При этом я по-прежнему молод и после сборной могу вернуться на клубный уровень.

В последнее время я работал с большими клубами и побеждал. Работа тренера национальной команды – это нечто прекрасное. Для это было бы большой честью и поводом для гордости. А победа на чемпионате Европы или мира – еще большей причиной для этого», – сказал 53-летний специалист.

Итальянец возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Прежде он тренировал «Галатасарай», «Интер», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

Под руководством Манчини сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1515679697
Достаточно, Роберто, убеждать в своей порядочности. Вали, тебя уже начали забывать.
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Павел Буре
1515679738
Ты хоть чемпионат России выиграй, столько бабла народного потрачено и ради чего??
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Полная Канистра
1515681648
не долго музыка играла не долго фраер танцевал СХОДИ К ФУРСЕНКО И СКАЖИ ПРЯМО ЗЕНИТ НЕ МОЁ СБОРНАЯ МОЁ чем мямлить тут вокруг да около
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Dart Veider
1515684142
Только не надо этого барана в сборную будет тоже самое как с Донадони в свое время
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Portoz
1515686408
Нет оставайся с бомжами,вы подходите друг другу,тренер гавно,клуб гавно
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OfaZavr
1515686735
ну все ясно смазал лыжи уже))
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Приус
1515686965
Не зря Григорий Распутин считал Питер проклятым городом. Вся хрень как в пылесос притягивается.
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OOOVVV.
1515687162
Ага, вали и Смолова (супер игрок) не забудь с собой прихватить.))).
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Сильвербой
1515687545
Было бы большой честью, если бы ты качественно выполнял свою работу, а не засмотривался "на сторону"!!!
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СШГЭС
1515687565
А вчерась писали, что все его мысли о Зените.
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